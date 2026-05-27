Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος: «Σε ιστορικά υψηλά τα ασφαλισμένα οχήματα»

Πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) αποτύπωσε το ιστορικό ρεκόρ ασφάλισης αυτοκινήτου που καταγράφηκε το 2025 με τα περισσότερα ασφαλισμένα οχήματα στα 120 χρόνια παρουσίας του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Η πορεία της ασφάλισης αυτοκινήτου από το 2023-2025

Η 3ετία 2023-2025 είχε άνοδο και στα ασφαλισμένα οχήματα και στις ζημιές και στην αξία των ζημιών σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων αυξήθηκε στα 7,182 εκατ. έναντι 6,299 εκατ. ασφαλισμένα οχήματα το 2023. Δηλαδή τα ασφαλισμένα οχήματα αυξήθηκαν κατά 900.000 το 2025 έναντι το 2023. Η αύξηση προήλθε και από την είσοδο νέων αυτοκινήτων αλλά και από την μείωση των ανασφάλιστων. Η μέση συχνότητα ζημιών ως προς το σύνολο των καλύψεων μειώθηκε το 2025 στο 7,92%.

Η μέση συχνότητα ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων μειώθηκε στο 5,81% από 7,01% το 2023. Το μέσο κόστος ζημιάς των ασφαλισμένων αστικής ευθύνη οχημάτων αυξήθηκε στα 1.500 ευρώ έναντι 1.397 ευρώ.