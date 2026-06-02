Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά ΗΠΑ για Γιωτόπουλο: Ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική Δικαιοσύνη

Δυσφορία για την πρόσφατη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, στην οποία το αμερικανικό ΥΠΕΞ καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να επιστρέψει στη φυλακή», εκφράζει με ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Γίνεται λόγος για «ευθεία επιχείρηση παρέμβασης στην ελληνική Δικαιοσύνη» και τονίζεται ότι η Δικαστική Ένωση αναμένει «τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:



«Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι “Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο”, ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι “παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή”.



Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για τη διάγνωση των προϋποθέσεων υφ’ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.



Ως Δικαστική Ενωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ατυχή αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο».