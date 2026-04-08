Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: «Ασπίδα» στήριξης στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την πλήρη στήριξή της προς τους Έλληνες Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, καθώς και προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς «που ασκούν τα καθήκοντά τους με θεσμική ανεξαρτησία και υψηλό φρόνημα».



Σύμφωνα με την Ένωση, η αμφισβήτηση της αμεροληψίας των εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

«Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου», είναι το μήνυμα που στέλνεται για τις έρευνες και τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από την ανακοίνωση των εισαγγελέων.



Η Ένωση υπενθυμίζει ότι η ελληνική έννομη τάξη, με τον νόμο 4786/2021, ενσωμάτωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί ως ενιαία ανεξάρτητη αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποκεντρωμένη παρουσία στα κράτη-μέλη.

Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και ασκούν τα καθήκοντά τους αποκλειστικά με γνώμονα το Σύνταγμα και τον εθνικό και ενωσιακό νόμο.

