Ένωση Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: «Δηλητηριώδεις δηλώσεις υπονομεύουν τη Δικαιοσύνη»

Μήνυμα με αφορμή τις «δηλητηριώδεις» δημόσιες δηλώσεις στέλνει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, ενόψει της επικείμενης δίκης για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, καταδικάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως επισημαίνει, πλήττουν τη θεσμική τάξη.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση αποδοκιμάζει έντονα δηλώσεις τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από εμπλεκόμενους στην υπόθεση, τονίζοντας ότι «δηλητηριάζουν την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς». Παράλληλα, κάνει λόγο για σκοπιμότητες που δεν συνάδουν με το κράτος δικαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος:

«Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ενόψει της επικείμενης δίκης για υπόθεση μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει έντονα κάθε δήλωση προερχόμενη τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν, και να είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση το καθήκον τους, πιστοί πάντοτε στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου.

Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις».

H Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις δηλώσεις Κωνσταντοπούλου

Μετά τις νέες δηλώσεις της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους».