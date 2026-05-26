Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: «Η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως»

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για το 2025-2026, στην οποία παρουσιάζονται επίκαιρα στατιστικά στοιχεία για τον ελληνόκτητο στόλο και την καθοριστική συμβολή του στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία.

Προλογίζοντας την Έκθεση, η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού τονίζει: «Σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας, η ναυτιλία επιβεβαιώνει τον διαχρονικό της ρόλο ως δύναμη συνέχειας, σταθερότητας και παγκόσμιας συνοχής. Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ναυτιλία των Ελλήνων διατήρησε την ηγετική της θέση διεθνώς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σημασία, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά της».

Παγκόσμια Δύναμη η Ελλάδα

Η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, με στόλο που αριθμεί σχεδόν 5.800 πλοία και αντιπροσωπεύει πάνω από το 19% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Αντιπροσωπεύει επίσης το 61% του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αποτελεί ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα για την αυτονομία και την ανθεκτικότητα της ηπείρου.

Η ελληνική ναυτιλία πρωτοστατεί στην ενεργειακή μετάβαση του κλάδου, με ολοένα και υψηλότερες επενδύσεις σε νέα πλοία που ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Η Ναυτιλία των Ελλήνων παραμένει εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας άμεσα και έμμεσα το 7-8% του ΑΕΠ της χώρας και παρέχοντας περίπου 200.000 θέσεις εργασίας.