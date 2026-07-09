Ενστάσεις για το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή από «γαλάζιους» βουλευτές

Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, της πρότασης της πλειοψηφίας για αλλαγή του επίμαχου άρθρου του Καταστατικού Χάρτη της χώρας ώστε να δοθεί «δυνατότητα επανακαθορισμού με νόμο που ψηφίζεται με αυξημένη πλειοψηφία των ασυμβιβάστων του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού προς άλλα έργα ή ιδιότητες», σειρά κυβερνητικών βουλευτών διατύπωσαν σοβαρές ενστάσεις.



Για «λάθος» πρόταση, έκανε λόγο ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. «Έχω καταθέσει τις απόψεις μου, ότι είναι λάθος. Εάν δει κανείς άλλα κοινοβουλευτικά συστήματα, το βρετανικό που είναι η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, υπάρχει υποχρεωτικότητα μεταξύ της ιδιότητας υπουργού και βουλευτή», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ.



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιώργος Κωτσός υποστήριξε πως η άποψη που θέλει το βουλευτή, όταν γίνεται υπουργός να παραιτείται και να αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, «δεν υπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα».



Να μην αλλοιωθεί το πολιτικό μας σύστημα με το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, ζήτησε ο Χαράλαμπος Αθανασίου, εκτιμώντας πως αυτό θα ήταν συμβατό με προεδρικά πολιτικά συστήματα και όχι με κοινοβουλευτικά, όπως το δικό μας.

Προβληματισμένος εμφανίστηκε και ο Λευτέρης Κτιστάκης. «Υπήρξαν σχόλια, αναρτήσεις και προβληματισμοί για το ρόλο των βουλευτών. Υπενθυμίζω πως οι βουλευτές δεν διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος. Άρα εάν θεωρήσουμε ως κατά τεκμήριο ότι τα προβλήματα διαφθοράς είναι εκεί που υπάρχει το χρήμα, αυτό δεν συμβαίνει στα βουλευτικά γραφεία…», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ, προσθέτοντας μάλιστα πως «θα πρέπει να διαφυλάξουμε και την αντίθετη διαδρομή, δεν μπορεί να θεωρείται ότι το έργο του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο με βουλευτική ιδιότητα, ενώ η αντίστροφη πορεία είναι λευκή».



«Με το θέμα του ασυμβίβαστου βαδίζουμε σε ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, δεν έχω κατασταλάξει εάν αυτό είναι απαραίτητα κακό», κατέληξε, λέγοντας πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθεί πως αυτό θα λειτουργήσει κοινοβουλευτικά.

