Ενστάσεις Ντόρας με τη «γαλάζια» πρόταση για εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τη διαφωνία της με τη «γαλάζια» πρόταση για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, διατύπωσε η Ντόρα Μπακογιάννη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, καταθέτοντας τις ενστάσεις της και εκτιμώντας πως δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης του σχετικού άρθρου του Συντάγματος.



Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε πως διατηρεί επιφυλάξεις για την αλλαγή της διάταξης, δεδομένου ότι, όπως είπε, το υπάρχον σύστημα που προβλέπει πενταετή θητεία του πρώτου πολίτη της χώρας με δικαίωμα επανεκλογής, έχει λειτουργήσει καλά.



«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και επειδή κάθε βουλευτής έχει υποχρέωση για δικές του προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του για πολλούς και διάφορους λόγους», υποστήριξε η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανένα λόγο να το αλλάξουμε. Μπορούμε να μείνουμε με το ισχύον άρθρο του Συντάγματος».

Η «μπηχτή» στον Σαμαρά

Εν τω μεταξύ, η Ντόρα Μπακογιάννη έριξε «καρφιά» στον Αντώνη Σαμαρά, δίχως να τον κατονομάζει, με φόντο το, όπως το χαρακτήρισε, «δημοψήφισμα - παρωδία» του 2015, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν ιστορικό δικό μας λάθος ότι στην προσπάθεια μας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας».

Προεδρία, δημοψηφίσματα και διάλυση της Βουλής στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης βρίσκονται οι «γαλάζιες» προτάσεις για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, την κατάργηση της πρόβλεψης για διάλυση της Βουλής για εθνικό θέμα, αλλά και την εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων με σαφές ερώτημα και μεσολάβηση 20 ημερών μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειάς τους.



Ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης υπεραμύνθηκε της εισήγησης της πλειοψηφίας, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως είναι ανάγκη να καταργηθεί η «συχνά υποκριτική επίκληση σοβαρού εθνικού θέματος για την πρόωρη διάλυση της Βουλής» και προτείνοντας την αντικατάσταση της με μια διάταξη που θα προβλέπει την αυτοδιάλυση της Βουλής.

Διαφωνίες και ενστάσεις και από τον Χαράλαμπο Αθανασίου

Μετά τη Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Χαράλαμπος Αθανασίου διαφώνησε με την πρόταση της ΝΔ για μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

«Ως έχει, η διάταξη με τις δύο πενταετίες θητείες είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά από την πρώτη θητεία την εμπειρία, εξοικειώνεται με τη διεθνή συνεργασία, σταθμίζει τη δικαιοδοτική αρμοδιότητα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της ΝΔ, προσθέτοντας πως στην περίπτωση που ο «ένοικος» της Ηρώδου Αττικού κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, τότε δεν θα προτείνεται για επανεκλογή.



Ο Χαράλαμπος Αθανασίου είπε «όχι» και στη «γαλάζια» πρόταση κατάργησης της πρόβλεψης για διάλυση της Βουλής με επίκληση εθνικού θέματος, ζητώντας η συνταγματική διάταξη να μείνει ως έχει.



«Διερωτώμαι εάν μια προσφάτως εκλεγμένη κυβέρνηση ζητήσει τη διάλυση της Βουλής, τί εξήγηση θα δώσει στο λαό και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας; Είναι πιο θεσμικό να παραμείνει η διάταξη ως έχει, αλλιώς υποτιμάται η νοημοσύνη του εκλογικού σώματος και το κύρος του προέδρου και μπορεί να ερμηνευτεί πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σύρεται από την κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές», όπως υποστήριξε.