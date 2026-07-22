Ενσυνειδητότητα: Μια πρακτική που βοηθά στην αντιμετώπιση του καθημερινού στρες

Η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, με αποτέλεσμα το στρες να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική και σωματική υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες θεωρεί το άγχος τη σημαντικότερη απειλή για την υγεία στη χώρα του.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με κάποια μορφή αγχώδους διαταραχής, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου οι πολίτες αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στρες. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ολοένα περισσότεροι αναζητούν τρόπους να βρουν μεγαλύτερη ηρεμία και ισορροπία στην καθημερινότητά τους. Μία από τις πρακτικές που κερδίζει συνεχώς έδαφος είναι η ενσυνειδητότητα (mindfulness).

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την ενσυνειδητότητα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι σχετικές μελέτες έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς ολοένα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα εξετάζουν τα πιθανά οφέλη της στη διαχείριση του στρες, του άγχους και της συνολικής ψυχικής ευεξίας.

Δες πώς λειτουργεί η ενσυνειδητότητα και γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι την εντάσσουν στην καθημερινότητά τους για να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά το στρες.