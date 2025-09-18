Εντ Σίραν: Η νόσηση της συζύγου του με καρκίνο και οι απώλειες... «Χρόνια πραγματικής θολούρας»

Ο σούπερ σταρ Έντ Σίραν, ενόψει του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Play», έδωσε συνέντευξη στο Popcast των «New York Times» και μίλησε για επαγγελματικές επιτυχίες και δυσκολίες, αλλά και για την οικογένειά του και δύσκολες προσωπικές στιγμές.

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνα παραδέχθηκε: «Ήμουν ένα αρκετά αντιδημοφιλές παιδί, σπασίκλας στο σχολείο, που όταν έπαιζε μουσική όλοι έβγαζαν τα γέλια. Κανείς δεν πίστευε ποτέ ότι θα ήμουν επιτυχημένος. Μετά άρχισε να έρχεται η επιτυχία και άρχισα να παθαίνω εμμονή με το γεγονός ότι η επιτυχία συνέβαινε και γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Θέλω απλώς κάθε φορά να αγγίζω νέα εδάφη στην καριέρα μου, αντί να ταξιδεύω πάνω στα ίδια πράγματα, ακόμα κι αν ξέρω ότι θα πετύχουν».

Προτεραιότητα στην ζωή του, έχει πια η οικογένειά του: «Έχω δύο μικρά κορίτσια, έχω οικογένεια, σύζυγο, σπίτι — η οικογένεια είναι το «παιχνίδι» ενός νέου ανθρώπου και πρέπει πραγματικά να είσαι μέσα σε αυτό και να το θέλεις. Έχω διαπιστώσει ότι κάνω όλο και περισσότερα βήματα πίσω και λέω, στην πραγματικότητα, ότι εκτιμώ πολύ την οικογένεια» εξομολογήθηκε.

Μια δύσκολη προσωπική στιγμή, οι απώλειες δυο αγαπημένων του φίλων και η ασθένεια της συζύγου του. «Μετά τον θάνατο του Τζαμάλ Έντουαρντς, η σύζυγός μου Cherry διαγνώστηκε με καρκίνο και στη συνέχεια έφυγε από την ζωή και ο φίλος μου Shane. Αμέσως μετά γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μου, πήγα κατευθείαν περιοδεία, μετά έγινε η επέμβαση της Cherry για την αφαίρεση του όγκου.... Θα έλεγα ότι ήταν σαν δύο χρόνια πραγματικής θολούρας» εξήγησε ο τραγουδιστής.