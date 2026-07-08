Ένταση για τις υποκλοπές: Η αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και τα σχόλια Ζωής για το... κέρασμα του Ξανθόπουλου

Εν μέσω νέας έντασης, αλλά και με ένα «ευχάριστο διάλειμμα» για το κέρασμα του Θεόφιλου Ξανθόπουλου για την ονομαστική του εορτή το οποίο όμως προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, συζητείται στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα, έχει αιτηθεί την κλήση των δυο ανδρών στην επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δυο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο Κανονισμός, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνεται πως η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

Τι υποστηρίζει η πλειοψηφία

Ο πρόεδρος της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θάνος Μπούρας ανέφερε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική, μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα.

«Πού στηρίζεται η κλήση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ενός ιδιώτης, αυτό είναι θέμα της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας; Η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση να μην συγκαλέσω την επιτροπή, κατά την κρίση μου», ανέφερε ο «γαλάζιος» πρόεδρος.

Την απόρριψη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε ο εισηγητής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, τονίζοντας πως αφενός οι Ντίλιαν - Δημητριάδης «δεν είναι δημόσια πρόσωπα» και αφετέρου πως «δεν έχει να προστεθεί τίποτα ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη ειπωθεί».

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δυο φορές και έχει πει ό,τι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη;», διερωτήθηκε ο Μάκης Βορίδης.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Άπασα η αντιπολίτευση πάντως, επιμένει να ζητά την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο Κανονισμός με την συμπλήρωση των ⅖.

«Αποχωρούμε από την επιτροπή! Χαίρετε!», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε να παραβιάσετε τον Κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα», με το ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας τη ΝΔ.

Ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε μάλιστα πως, κόντρα στα σημερινά «γαλάζια» επιχειρήματα, η ΝΔ είχε καλέσει τον ισραηλινό επιχειρηματία το ‘22 στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για «κοινοβουλευτική εκτροπή» έκανε λόγο ο Διονύσης Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ίδια ώρα κατήγγειλε «τραμπουκισμούς» του προεδρείου και της πλειοψηφίας. «Ποιο κουτσαβάκι έγραψε αυτές τις ερμηνείες οι οποίες είναι αστείες; Μάλλον τον έχω στα αριστερά μου. Ενοχλείται επειδή θέλει να είναι πάντα στα άκρα δεξιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στον Μάκη Βορίδη.

Το κέρασμα του Ξανθόπουλου και η επίθεση της Ζωής

Το κέρασμα πάντως του Θεόφιλου Ξανθόπουλου για την ονομαστική του εορτή έφερε μια... στιγμή ευθυμίας στη σκληρή αντιπαράθεση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ωστόσο να του επιτίθεται, λέγοντάς του πως δεν είναι «η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για την εορτή σας», την ώρα που «επιχειρείται νέο κουκούλωμα».

«Κάποιες στιγμές ζυγίζουμε τις στιγμές. Τα κεράσματα με τους Βορίδηδες, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνη. Σήμερα επιχειρείται ένα νέο πλήγμα στη Δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια παρεΐστικη κατάσταση που παριστάνουμε ότι αντιδρούμε, αλλά στο τέλος όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε…» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, την ώρα που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σηκώθηκε για να κεράσει γλυκά.

«Ε μα.... Για όνομα του Θεού!» ακούστηκε να απαντά ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ενώ οι συνάδελφοί του του εύχονταν «πολύχρονος»