Ένταση Γιαννακόπουλου με Μπαρτζώκα - Πέρασε τη γραμμή του παρκέ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ

Την ώρα που εξελίσσεται το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ και Ολυμπιακό, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατέβηκε για να παρακολουθήσει την ομάδα του από τα court-seats και ήρθε σε λογομαχία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο πρόεδρος του «τριφυλλιού», ζήτησε από τον διαιτητή Παπαπέτρου τεχνική ποινή για τον προπονητή των «ερυθρολέυκων», ο οποίος διαμαρτυρόταν έντονα σε μια φάση. Η διαμαρτυρία του τον οδήγησε να περάσει τις γραμμές του glass-floor. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», φαίνεται να απάντησε στον ιδιοκτήτη των «πρασίνων» με μια ένταση να καταγράφεται στο σημείο. Φυσικά, υπήρχε ένα ολόκληρο παρκέ να τους χωρίζει, οπότε ο όλος... διάλογος, έγινε από μεγάλη απόσταση.

Ο διαιτητής Παπαπέτρου σκέφτηκε μέχρι και να διακόψει την αναμέτρηση, με την ένταση όμως να κλιμακώνεται και με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι αν ξαναγίνει κάτι παρόμοιο θα διακώψει κατευθείαν το παιχνίδι.