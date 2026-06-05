Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ

Ένταση Γιαννακόπουλου με Μπαρτζώκα - Πέρασε τη γραμμή του παρκέ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε στα court-seats του T-Center και είχε συνομιλία εξ αποστάσεως με τον Γιώργο Μπαρτζώκα με αρκετή ένταση.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Την ώρα που εξελίσσεται το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ και Ολυμπιακό, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατέβηκε για να παρακολουθήσει την ομάδα του από τα court-seats και ήρθε σε λογομαχία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο πρόεδρος του «τριφυλλιού», ζήτησε από τον διαιτητή Παπαπέτρου τεχνική ποινή για τον προπονητή των «ερυθρολέυκων», ο οποίος διαμαρτυρόταν έντονα σε μια φάση. Η διαμαρτυρία του τον οδήγησε να περάσει τις γραμμές του glass-floor. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», φαίνεται να απάντησε στον ιδιοκτήτη των «πρασίνων»  με μια ένταση να καταγράφεται στο σημείο. Φυσικά, υπήρχε ένα ολόκληρο παρκέ να τους χωρίζει, οπότε ο όλος... διάλογος, έγινε από μεγάλη απόσταση.

Ο διαιτητής Παπαπέτρου σκέφτηκε μέχρι και να διακόψει την αναμέτρηση, με την ένταση όμως να κλιμακώνεται και με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι αν ξαναγίνει κάτι παρόμοιο θα διακώψει κατευθείαν το παιχνίδι. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader