Ένταση και διακοπή της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαγκιές», οι «τραμπούκοι» και η «Ομάδα Αλήθειας»

Ακραία ένταση και εκατέρωθεν βολές στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ανάμεσα στον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Τζεδάκη, τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη και την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, με το προεδρείο να αναγκάζεται να διακόψει τη συνεδρίαση προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.



Καταθέτοντας στην Επιτροπή, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα της αγροτικής οικονομίας ανέφερε πως λάμβανε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα, λέγοντας πως τα εκτός Κρήτης αγροτεμάχια δηλώθηκαν αυτόματα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη.



Ο ίδιος κατέθεσε πως δεν ήταν στην αρμοδιότητά του να γνωρίζει τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου που δηλωνόταν, πως «δεν είναι δουλειά του να μετρά αιγοπρόβατα, αλλά του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς και πως δεν έχει ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για την εικόνα που υπήρχε στην Κρήτη.

Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης/INTIME

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν ο Σταύρος Τζαδάκης ανέφερε πως δεν γνώριζε και πως ενημερώθηκε από δημοσιεύματα ότι κτηνίατροι κάνουν δηλώσεις εθνικού αποθέματος. «Τίποτα δεν ξέρετε; Ε τότε τι κάνετε εκεί; Μας δουλεύετε. Μου λέτε ότι είστε κτηνοτρόφος, είστε στα κοινά της Κρήτης από το ‘14, είστε προϊστάμενος και μου λέτε ότι δεν ξέρετε τίποτα;», διερωτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης.



Οι παρακάτω διάλογοι είναι δηλωτικοί της έντασης:



Μακάριος Λαζαρίδης: Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, είστε κολλητός του κ. Ανδρουλάκη και δεν του είπατε τίποτα!



Μάρτυρας: Δεν είναι δουλειά μου να μετράω πρόβατα.



Μακάριος Λαζαρίδης: Δουλειά σας είναι η κτηνιατρική βάση δεδομένων. Βλέπω το ΦΕΚ. Ναι ή όχι;



Ευαγγελία Λιακούλη: Θα τον χτυπήσει κιόλας φωνάζει; Τραμπουκισμός λέγεται αυτό.



Μακάριος Λαζαρίδης: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν…



Μάρτυρας: Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, η βασική στόχευσή τους είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων…



Ευαγγελία Λιακούλη: Δεν σας βγαίνει.



Μακάριος Λαζαρίδης: Αν μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που είστε στο 12%.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μάλιστα, ο Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας σχετική απάντηση του μάρτυρα, υποστήριξε πως «ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για αγροτικό τομέα δεν κολλάει εργόσημα σε ανθρώπους που πάνε να τον βοηθήσουν», με τον Σταύρο Τζεδάκη να αναρωτιέται: «αυτός θα είναι ο τίτλος για την Ομάδα Αλήθειας;».



«Να τον επαναφέρετε στην τάξη κ. πρόεδρε! Όχι εδώ μαγκιές! Είστε κολλητός του Ανδρουλάκη», απάντησε ο εισηγητής της ΝΔ, δείχνοντας σχετική φωτογραφία, προκαλώντας εκ νέου ένταση.



Λίγα μόλις λεπτά αργότερα, κατά την εξέταση του Σταύρου Τζεδάκη από την Ευαγγελία Λιακούλη, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον πρόεδρο της Εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο, να διακόπτει τη συνεδρίαση για 15 λεπτά.



Ακολουθούν οι χαρακτηριστικοί διάλογοι:



Μάρτυρας: Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν, η τεχνική λύση.



Μακάριος Λαζαρίδης: Έχετε πάρει και βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, καλό μάθημα σας έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ.



Μάρτυρας: Δεν θα με διαβάλετε εσείς!



Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει πάρει χρήματα από την τεχνική λύση και τώρα κατηγορεί τις υπουργικές αποφάσεις!



ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Η συνεδρίαση διακόπτεται για 15 λεπτά.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, η ένταση συνεχίστηκε, καθώς η Ευαγγελία Λιακούλη κατήγγειλε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στον μάρτυρα και του «έκανε μπούλινγκ» αμέσως μόλις έκλεισαν τα μικρόφωνα, ενημερώνοντας μάλιστα πως το ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί στον πρόεδρο της Βουλής.



Η ίδια κατήγγειλε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης χρησιμοποίησε υβριστικό χαρακτηρισμό εις βάρος του Αλέξανδρου Καζαμία, με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να υποστηρίζει πως τον χαρακτήρισε ως «εθνική εξαίρεση».



Ο Μακάριος Λαζαρίδης πάντως αρνήθηκε πως υπήρξε επεισόδιο μετά από τη διακοπή της συνεδρίασης λέγοντας πως απλώς προσέγγισε τον μάρτυρα και τον ρώτησε για ποιο λόγο χρησιμοποίησε τη τεχνική λύση και τώρα καταγγέλλει τις υπουργικές αποφάσεις. «Δεν έχει το θάρρος ως άνδρας να του ζητήσει συγγνώμη», σχολίασε η Ευαγγελία Λιακούλη.