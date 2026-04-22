Ένταση μεταξύ Κώστα Καραμανλή και Ζωής Κωνσταντοπούλου - «Κάποιοι έπεσαν τόσο χαμηλά»

Αποφασισμένος να «καθαρίσει» το όνομά του «μια και καλή», εμφανίστηκε από βήματος ο Κώστας Καραμανλής τονίζοντας πως όσα του προσάπτονται είναι «απολύτως αβάσιμα», καθώς και πως είναι «αθώος» και όπως είπε, αυτό θα αποδειχθεί.

Κατά την τοποθέτησή του από βήματος, υπήρξε ένταση, λόγω των συνεχών παρεμβάσεων της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στάση η οποία προκάλεσε την ενόχληση τόσο του ίδιου όσο και του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά.

«Κρίνομαι και επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο, ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας, της τοξικότητας και της υποκρισίας!», ανέφερε σε οξείς τόνους ο πρώην υπουργός, καταγγέλλοντας πως στοχοποιήθηκαν ψηφοφόροι του, καθώς και συνάδελφοί του, απλώς και μόνο επειδή τον χειροκρότησαν.

«Κάποιοι έπεσαν τόσο χαμηλά, και αμφισβητούν την ηθική μου και συνολικώς την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Δεν είναι αυτοσκοπός η πολιτική, γι' αυτό έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές», τόνισε, ενώ όσον αφορά στην ουσία της υπόθεσης, ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμισε: «πουθενά στη δικογραφία δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία».