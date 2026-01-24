Έξαλλος Σιμεόνε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου: «Σοβαρά με ρωτάς κάτι τέτοιο;» (video)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επιστρέφει στις αγωνίστηκες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, μετά από την ισοπαλία με την Γαλατάσαραι, αποτέλεσμα που δυσκολεύει σημαντικά τις πιθανότητες της για την 8δα του Champions League. Οι «ροχιμπλάνκος» υποδέχονται τη Μαγιόρκα για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος την Κυριακή (25/1).

Στα πλαίσια αυτής της αναμέτρησης, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο Ντιέγκο Σιμεόνε φάνηκε να έρχεται σε δύσκολη θέση μετά από ερώτηση που αφορούσε τον Χούλιαν Άλβαρες. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην χαμηλή συγκομιδή γκολ του Αργεντίνου, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τσόλο.

«Σοβαρά; Με ρωτάτε στα σοβαρά αυτό το πράγμα; Δε χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες μιλάει από μόνος του, λόγω του ονόματος που έχει, της εξουσίας που ασκεί στο γήπεδο και της καριέρας που έχει χτίσει, σωστά;», απάντησε σε έντονο ύφος, με τις φήμες για τον Άλβαρεζ που τον συνδέουν με πιθανή αποχώρηση από τον σύλλογο έχουν εντείνει την κριτική προς το πρόσωπό του. Η αντίδραση αυτή πάντως του Ουρουγουανού προπονητή δείχνει πως θα συνεχίσει να τον στηρίζει μέχρι τέλους.