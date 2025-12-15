Ένταση στη συναυλία του Ροντ Στιούαρτ στην Αθήνα: Εκνευρίστηκε ο διάσημος τραγουδιστής

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Ροντ Στιούαρτ στην Αθήνα, όταν ο διάσημος καλλιτέχνης εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος από τη συμπεριφορά θεατή μέσα στο κοινό.



Ο 80χρονος τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή ερμηνεύοντας τη μεγάλη του επιτυχία «Do Ya Think I’m Sexy», όταν διέκοψε αιφνιδιαστικά το πρόγραμμα, αντιδρώντας σε διαμαρτυρία άνδρα από το κοινό. Σύμφωνα με όσα έγιναν αντιληπτά, ο θεατής ενοχλήθηκε επειδή μια γυναίκα κρατούσε υψωμένο πανό, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη.



Ο Ροντ Στιούαρτ στράφηκε προς το σημείο απ’ όπου προερχόταν η διαμαρτυρία και, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, απηύθυνε παρατήρηση στον άνδρα, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα και ζητώντας του να απομακρυνθεί, καθώς –όπως τόνισε– η συμπεριφορά του χαλούσε την εμπειρία της συναυλίας για τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.



«Φύγε από τη γαμ…νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», φέρεται να είπε ο τραγουδιστής, προκαλώντας αντιδράσεις στο κοινό.



Στη συνέχεια, επιχείρησε να εξηγήσει τη στάση του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για παράπονα, καθώς –όπως σημείωσε– η γυναίκα απλώς κρατούσε ένα πανό. «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;», πρόσθεσε, πριν συνεχίσει τη συναυλία.