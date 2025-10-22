Ένταση στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «25 χρόνια αγροτοσυνδικαλιστής, τώρα θυμηθήκατε το σκάνδαλο»

Με εντάσεις και φραστικές αντεγκλήσεις συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, με την πόλωση να χτυπά κόκκινο κατά την εξέταση του Παύλου Σατολιά, προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη.



Όλα άρχισαν όταν ο μάρτυρας μίλησε για «σκάνδαλο» ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ναι, για μένα είναι σκάνδαλο. Με τη συμμετοχή αξιωματούχων, υπαλλήλων, ψευτοαγροτών και απατεώνων, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τον κόπο του αγρότη και μετέφεραν συντεταγμένα χρήματα από τον αγρότη του στάβλου και του χωραφιού σε κάποιους επιτήδειους», κατέθεσε.



Ο Μακάριος Λαζαρίδης διερωτήθηκε τότε για ποιο λόγο ο Παύλος Σατολιάς «που βρίσκεται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη» δεν τον είχε ενημερώσει τόσα χρόνια για το σκάνδαλο, με τον ίδιο να απαντά πως διαχρονικά συναντά εκπροσώπους όλων των κομμάτων, όπως και τον πρωθυπουργό, και τους μεταφέρει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.



«Είστε αγροτοσυνδικαλιστής επί 25 χρόνια και τώρα θυμηθήκατε το σκάνδαλο…», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ, με τον ίδιο να αντιδρά εντόνως και να λέει πως «αυτά είναι ασυναρτησίες!», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη.



Πάντως, πριν από το επεισόδιο με το «γαλάζιο» εισηγητή, ο μάρτυρας, με φόντο και το περιβόητο «συμφωνώ», την υπογραφή δηλαδή του Μάκη Βορίδη στην τεχνική λύση, σχολίασε: «Ουαί και αλλοίμονο, εάν κάποιος υπουργός δεν υπέγραφε τεχνική λύση, δεν θα πληρωνόμασταν! Το θέμα δεν είναι υπογραφή, αλλά το πως κατανέμεται». Ο Παύλος Σατολιάς κατέθεσε εντωμεταξύ πως λαμβάνει επιδοτήσεις και πως δεν υπάρχει σχετικό ασυμβίβαστο.

Ακολουθεί ο «θερμός» διάλογος ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον μάρτυρα Παύλο Σατολιά.



Λαζαρίδης: Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;



Μάρτυρας: Δεν υπήρξα ποτέ μέλος κανενός κόμματος.



Λαζαρίδης: Προσέξτε γιατί έχετε ορκιστεί…



Φωνές από ΠΑΣΟΚ: Να μην υπάρχουν απειλές!



Λαζαρίδης: Δεν απείλησα κανέναν!



Μάρτυρας: Ψήφισα ως φίλος του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές. Εκεί ήταν και νεοδημοκράτες που ψήφισαν!



Λαζαρίδης: Είστε συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη; Τον συμβουλεύετε για τα αγροτικά;



Μάρτυρας: Περισσότερο έχω μιλήσει και τον πρωθυπουργό παρά με τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι, δεν συμβουλεύω τον Ανδρουλάκη για αγροτικά.



Λαζαρίδης: Είχατε συναντήσει τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ στη Βουλή;



Μάρτυρας: Είχε καλέσει παραγωγικούς φορείς, ναι. Να σας δείξω και μια φωτογραφία με τον πρωθυπουργό;



Λαζαρίδης: Δεν ήρθατε εδώ για να μας πουλήσετε εξυπνάδες! Συναντήσατε τον κύριο Ανδρουλάκη και στα Καλάβρυτα. Τον ενημερώσατε για το «σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ;



Μάρτυρας: Και μετά από ένα χρόνο είχα συναντήσει τον πρωθυπουργό στα Καλάβρυτα. Διαχρονικά εμείς μεταφέραμε τα προβλήματα σε όλα τα κόμματα. Δεν θυμάμαι εάν του το είπα την ημέρα εκείνη.



Λαζαρίδης: Πολλά βλέπω να μην θυμάστε…. Συμμετείχατε σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ το Δεκέμβρη του ΄24. Δεν βρήκα καμία αναφορά σας για ενισχύσεις ή για γαλάζιες ακρίδες. Τώρα μιλήσατε για σκάνδαλο. Τότε γιατί δεν το θέσατε; Τώρα μιλάτε για σκάνδαλο…



Μάρτυρας: Βεβαίως, μιλάω για κακή λειτουργία που έγινε σκάνδαλο.



Λαζαρίδης: Τώρα το θυμηθήκατε… Είστε 25 χρόνια αγροτοσυνδικαλιστής!



Μάρτυρας: Δεν είμαι συνδικαλιστής, συνεταιριστές είμαστε. Δεν ξέρετε τι λέτε!



Λαζαρίδης: Σας παρακαλώ!



Μάρτυρας: Λέτε ασυναρτησίες!



Λαζαρίδης: Τι λέω; Τι είπα; Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε έτσι!



Μάρτυρας: Δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι στον στάβλο και δε φοβάμαι τίποτα! Συγγνώμη για την ένταση, αλλά δεν είμαστε συνδικαλιστές, συνεταιριστές είμαστε.