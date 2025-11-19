Ένταση στην κατάθεση του Λοβέρδου για την υπόθεση Novartis: «Ψεύτης καταδικασμένος ο Σαράφης»

Με την κατάθεση του πρώην Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου συνεχίστηκε στο τριμελές πλημμελειοδικείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό με κατηγορούμενους τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis.

Ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για «κωμικές και ψευδείς» καταθέσεις από τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» αναφέροντας ότι «έδρασαν με το αζημίωτο, με δόλο».

«Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή. Ήταν πολιτική η στόχευση και οι κατηγορούμενοι είναι κοινοί συκοφάντες», είπε ο πρώην Υπουργός σημειώνοντας πως για τα όσα τον είχαν καταγγείλει απαλλάχθηκε με βούλευμα.

«Έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική. Το δόγμα ήταν «θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν» ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προσωπικό οικονομικό συμφέρον να εμφανιστούν ως μάρτυρες για την υπόθεση Novartis τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα. «Ο παρών κατηγορούμενος ήταν μάρτυρας και στην Αμερική και φαίνεται πως ήταν και η άλλη κατηγορούμενη.

Είχαν σκοπούς οικονομικούς. Η δεύτερη κατηγορούμενη έχει πάρει πολύ μεγάλο ποσό. Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα. Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα όχι στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο βούλευμα», κατέθεσε.

«Δεν γνώριζα τον Φρουζή»

Αναφορικά με τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε ότι δεν τον ήξερε και πως τον συνάντησε μόνο μία φορά. «Ήρθε στο γραφείο μου όταν εξελέγη πρόεδρος των φαρμακευτικών εταιρειών, τον είδα ένα λεπτό τον Μάρτιο του 2012. Γνωριστήκαμε και δεν τον συνάντησα ποτέ ξανά, τον Μάιο έπεσε η κυβέρνηση», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Οι τόνοι προς στιγμήν ανέβηκαν στη δικαστική αίθουσα, όταν ο κατηγορούμενος «Σαράφης» απηύθυνε ερωτήσεις στον Α. Λοβέρδο, με τον πρώην υπουργό να σχολιάζει «εσύ είσαι ψεύτης καταδικασμένος, εσείς καταθέσατε με κουκούλα». Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντέδρασαν με τον πρόεδρο να ζητεί να επέλθει ηρεμία.

Αίτηση εξαίρεσης κατά τις εισαγγελέως της έδρας υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης της «Κελέση» καταλογίζοντας μεροληψία, καθώς -σύμφωνα με την πλευρά της κατηγορουμένης- «ενώ εξέταζε τον μάρτυρα Ανδρέα Λοβέρδο σε αποστροφή του λόγου της είπε ότι «το ψεύδος των καταθέσεων έχει αποδειχθεί, εδώ είμαστε για τον δόλο».