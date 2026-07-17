Ένταση στην ορκωμοσία πτυχιούχων του ΑΠΘ για τον περιορισμό εισόδου συγγενών

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας πτυχιούχων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όταν συγγενείς αποφοίτων επιχείρησαν να εισέλθουν στην Αίθουσα Τελετών, παρά τους περιορισμούς που προβλέπει ο νέος κανονισμός λειτουργίας.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο νέος κανονισμός, που εφαρμόζεται από τον περασμένο Νοέμβριο, προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό συνοδών για κάθε απόφοιτο, με στόχο την αποφυγή του συνωστισμού και την ασφαλή διεξαγωγή των τελετών.



Κατά την ορκωμοσία που έγινε την Πέμπτη (16/7), ορισμένες οικογένειες επιχείρησαν να εισέλθουν στην αίθουσα με περισσότερα άτομα από όσα επιτρέπονται. Το προσωπικό ασφαλείας δεν επέτρεψε την είσοδο των επιπλέον συγγενών, γεγονός που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και λεκτική αντιπαράθεση.

Από την πλευρά των πρυτανικών αρχών επισημαίνεται ότι η απόφαση για τον περιορισμό του αριθμού των συνοδών ελήφθη μετά τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες ορκωμοσίες, όταν ο υπερβολικός συνωστισμός στην Αίθουσα Τελετών είχε προκαλέσει ακόμη και περιστατικά λιποθυμίας, δημιουργώντας ζητήματα ασφάλειας για τους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό εκτονώθηκε μετά από λίγη ώρα, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες, ενώ η τελετή συνεχίστηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται στιγμές της έντασης, με νεαρά άτομα να διαμαρτύρονται προς τους υπεύθυνους ασφαλείας, οι οποίοι εφάρμοζαν τις προβλεπόμενες οδηγίες.

