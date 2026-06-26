Ένταση στην Ουρουγουάη: Ρήξη παικτών με τον Μπιέλσα πριν το κρίσιμο ματς με την Ισπανία

Η Ουρουγουάη βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στο Μουντιάλ και καλείται να πάρει αποτέλεσμα στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων απέναντι στην πανίσχυρη Ισπανία για να εξασφαλίσει την παρουσία της στους «32» της διοργάνωσης.

Η «σελέστε» μετρά μέχρι στιγμής δύο ισοπαλίες, απέναντι στη Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήριο, με αποτέλεσμα η πρόκριση να κρίνεται πλέον σε έναν αγώνα που έχει χαρακτήρα τελικού.

Την ίδια ώρα, τα ουρουγουανικά Μέσα κάνουν λόγο για σοβαρή εσωτερική κρίση στην ομάδα. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αρκετοί από τους ηγέτες των αποδυτηρίων είχαν έκτακτη συνάντηση με τον Μαρσέλο Μπιέλσα, εκφράζοντας έντονες διαφωνίες για τον τρόπο διαχείρισης της ομάδας.

Οι Ρόναλντ Αραούχο, Μανουέλ Ουγκάρτε, Ροντρίγκο Μπεντανκούρ και Φεντερίκο Βαλβέρδε φέρονται να μετέφεραν στον ομοσπονδιακό τεχνικό τα παράπονά τους για την ένταση των προπονήσεων και τη μεγάλη επιβάρυνση που έχουν δεχθεί οι ποδοσφαιριστές μέσα στη διοργάνωση.

Τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν πως ακολούθησε ομιλία του Αργεντινού προπονητή προς όλη την ομάδα, διάρκειας περίπου 50 λεπτών. Μάλιστα, γίνεται λόγος για ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα, με ορισμένους παίκτες να αποχωρούν από τη συγκέντρωση, παρά τις προσπάθειες του Χοσέ Μαρία Χιμένες να ηρεμήσει την κατάσταση.

Σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδονται στην Ουρουγουάη, ο Μπιέλσα απάντησε στις επικρίσεις, λέγοντας πως είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο παικτών στο παρελθόν και υπερασπίστηκε τις επιλογές του.

«Προσπαθήσατε να με απομακρύνετε και στην υπόθεση του Λουίς Σουάρες, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Έχω βοηθήσει πολλούς από εσάς να εξελιχθείτε. Ξέρω ότι έφερα τραυματισμένους ποδοσφαιριστές στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως το έκανα γιατί τους εμπιστεύομαι και με εμπιστεύονται», φέρεται να ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός.