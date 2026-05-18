Ένταση στο Εφετείο και νέα αναβολή στη δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας

Ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα (18/5), όπου ήταν προγραμματισμένη η δίκη για την άγρια δολοφονία 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά του 2024, η οποία και αναβλήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, οι συγγενείς του θύματος εξοργίστηκαν όταν αντίκρισαν τον κατηγορούμενο. Στράφηκαν εναντίον του, όταν έστρεψε το βλέμμα του σε εκείνους.

«Αφαίρεσαν τη ζωή της κόρης μου και το μόνο που κάνανε μας κάρφωσαν από ένα μαχαίρι και κάθε φορά το ζούμε. Τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να πεις», ανέφερε εξοργισμένος βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο ο πατέρας της 41χρονης.

Η 41χρονη δολοφονήθηκε όταν ο σύντροφος και ο φίλος του σκηνοθέτησαν ληστεία για να πάρουν χρήματα που είχε. Όταν τους αντιλήφθηκε, δεν δίστασαν να τη σκοτώσουν, ενώ η γυναίκα ήταν έγκυος.

Οι δύο άνδρες φέρονται να τοποθέτησαν το πτώμα της σε μία κούτα και να το πέταξαν σε δασική περιοχή. Μάλιστα, τις ημέρες που η 41χρονη αγνοούταν, ο σύντροφός της, παρίστανε ότι δεν γνώριζε τίποτα και έλεγε ότι την αναζητούσε.

Για την υπόθεση έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό ο 41χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας και ο 36χρονος φίλος του σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια. Ο σύντροφός της δεν εμφανίστηκε καθόλου στο δικαστήριο. Είχε ζητήσει να μην μεταχθεί από τις φυλακές όπου κρατείται. Η παρουσία, όμως, του συγκατηγορουμένου του προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών.

«Και οι δύο είχαν την ίδια συμμετοχή»

«Και οι δύο είχαν την ίδια συμμετοχή, είναι συναυτουργοί, το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε σ’ αυτήν την κρίση και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι», δήλωσε στην ΕΡΤ η Αριάδνη Νούκα, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας.

«Δεν αρκεί να αποδίδουμε μια πράξη σε κάποιον δράστη. Πρέπει να βρούμε και ένα κίνητρο. Δηλαδή αν έκανε αυτό για το οποίο τον κατηγορούμε, για ποιο λόγο το έχει κάνει; Εδώ αποδόθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία στον εντολέα μου, χωρίς να του έχει αποδοθεί ποτέ το παραμικρό κίνητρο», υποστήριξε από την πλευρά του ο Όθων Παπαδόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του 41χρονου.

Σημειώνεται ότι ότι ο 41χρονος έχει καταδικαστεί για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μέχρι και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της αδελφής του.