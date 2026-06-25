Ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Παππά-Πολάκη και Φάμελλου - Αποχώρησε ο Κρητικός βουλευτής

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και έντονων διαξιφισμών πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης, με τον Κρητικό βουλευτή να αποχωρεί τελικά από τη διαδικασία, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.

Παράλληλα, άλλα στελέχη όπως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και η Ρένα Δούρου κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις για την επόμενη μέρα του κόμματος και τη στάση του απέναντι στην ΕΛΑΣ «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

Βολές Πολάκη για «στρατηγικό αδιέξοδο» και αίτημα για Κεντρική Επιτροπή



Αποχωρώντας πρόωρα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο Παύλος Πολάκης δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του, κάνοντας λόγο για «στρατηγικό αδιέξοδο» της τρέχουσας ηγεσίας. Ο κ. Πολάκης προανήγγειλε τη συλλογή υπογραφών με σκοπό την άμεση εκ νέου σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ώστε να αλλάξει η τρέχουσα πολιτική κατεύθυνση.

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι η μόνη λύση είναι να ξαναγίνει Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση την οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο. Γιατί δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μία εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα -και είναι δικαίωμά τους-, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με βουλευτές κ.τ.λ., μιλάμε μόνο με άτομα, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους, εδώ να επιμένουμε». Μάλιστα, στρεφόμενος κατά του προέδρου του κόμματος, σημείωσε: «Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο Σωκράτης Φάμελλο "μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται;". Δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης, δεν γίνεται, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά».

Θεοχαρόπουλος: «Κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ αλλά και αυτόνομη λειτουργία»

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, κατά την τοποθέτησή του στο όργανο, σχολίασε τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο.

«Είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά το στέλεχος του κόμματος.

Δούρου: «Όχι κατ' ανάγκην αντιπαραθετικά τα διαφορετικά ψηφοδέλτια»

Στην ανάγκη ανασύνταξης του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, επισημαίνοντας ότι η όποια προοδευτική ενότητα μπορεί πλέον να επιτευχθεί μόνο μετά την κάλπη, με βάση τη στάση που κρατά η ΕΛΑΣ.

«Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛΑΣ», υπογράμμισε η κυρία Δούρου, συμπληρώνοντας: «Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει, όπως έχω πει, να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν».

Η ίδια έστειλε και ένα μήνυμα αναφορικά με την εκλογική κάθοδο, λέγοντας: «Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ' ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου. Όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης λειτουργούν πλέον καθαρά προεκλογικά αλλά και η ΕΛΑΣ το ίδιο, το είδαμε με τις 3 προτάσεις αλλά και με τη στελέχωση των οργάνων με εκλογικό ορίζοντα».