Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: 1 στους 5 οδηγούς με παράβαση

Παρά την εφαρμογή του νέου Κ.Ο.Κ. και τα όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί οι πρώτοι 14.078 έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής ανέδειξαν 2.643 παραβάσεις σε μόλις τέσσερις ημέρες, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Το πλαίσιο της εξόρμησης

Από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στόχος ήταν η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με έμφαση στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά της κατάστασης στους δρόμους:

14.078 έλεγχοι

2.643 παραβάσεις (υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού, παραβίαση σηματοδοτών)

Eurokinissi

6 συλλήψεις οδηγών για αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l

389 ακινητοποιημένα οχήματα (199 μεταφέρθηκαν με γερανό)

500 αφαιρέσεις αδειών οδήγησης και 134 αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας

Τι δείχνουν τα νούμερα

Η αναλογία παραβάσεων προς ελέγχους είναι ενδεικτική: Ένας στους πέντε οδηγούς βρέθηκε να παραβιάζει τον ΚΟΚ. Αν και οι συλλήψεις για αλκοόλ ήταν λίγες σε σχέση με το σύνολο (0,05%), το πρόβλημα της υπερβολικής ταχύτητας και της απροσεξίας πίσω από το τιμόνι παραμένει έντονο.

Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων, θα πρέπει να συγκριθούν τα στοιχεία με προηγούμενες εξορμήσεις της Τροχαίας και τα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων. Ενδεικτικά, αν το ποσοστό παραβατικότητας διατηρείται σταθερά γύρω στο 20%, αυτό σημαίνει ότι η οδική παιδεία παραμένει ζητούμενο και δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από περιστασιακές καμπάνιες.

Υπέρ και κατά των ειδικών εξορμήσεων

Υπέρ: Αυξάνουν το αίσθημα αστυνόμευσης και αποτρέπουν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Εντοπίζουν σοβαρές παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα.

Παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τον σχεδιασμό μελλοντικών μέτρων.

Κατά: Είναι εντατικοί αλλά προσωρινοί έλεγχοι· όταν λήξει η καμπάνια, η παραβατικότητα συχνά επιστρέφει.

Οι αριθμοί δείχνουν συστημικά προβλήματα οδικής παιδείας, που δεν λύνονται με πρόσκαιρα μέτρα.

Η μαζική ακινητοποίηση οχημάτων δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες τόσο στους οδηγούς όσο και στις υπηρεσίες.

Η ειδική εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής απέδειξε ότι η παραβατικότητα στους δρόμους παραμένει υψηλή και απαιτείται συνεχής και όχι αποσπασματική επιτήρηση. Παράλληλα, η μακροπρόθεσμη λύση δεν μπορεί να είναι μόνο οι έλεγχοι, αλλά η επένδυση στην οδική παιδεία από τις μικρές ηλικίες.