«Εντάξει αγάπη μου...»: Η φράση του 33χρονου πριν τον θάνατό του και την παράσυρση της αστυνομικού

Για ασήμαντη αφορμή, από μια φράση που δεν άρεσε σε έναν νεαρό άνδρα ξεκίνησε καβγάς στη μέση του δρόμου, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του, επί τόπου, και μια 46χρονη αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, εν ώρα υπηρεσίας, και εξέπνευσε ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο, εξαιτίας παράσυρσης από διερχόμενο ΙΧ φορτηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Απριλίου 2025, στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Περίπου δύο μήνες αργότερα, στις 14 Ιουνίου, η αρχιφύλακας Μαρία Ζαφείρη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, απεβίωσε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πριν λίγες μέρες τιμήθηκε με την ανέγερση μνημείου ενώ το όνομα της δόθηκε και στην κοινοτική οδό, μπροστά από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας όπου υπηρετούσε.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, σήμερα, ξεκινάει η δίκη για την απόδοση ευθυνών σε αυτή την υπόθεση. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης αναμένεται να καθίσουν ένας 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως και για παράλειψη προσφοράς βοήθειας κι ένας 63χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, κατά συρροή. Ο πρώτος είναι προσωρινά κρατούμενος από την επόμενη μέρα του δυστυχήματος που συνελήφθη.

Όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, την 4η Απριλίου 2025, ένας 33χρονος, μαζί με τρεις φίλους του, βρέθηκε σε κέντρο διασκέδασης στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, όπου χτυπήθηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια επεισοδίου εντός του παραπάνω καταστήματος. Στη συνέχεια οι τέσσερις φίλοι μετέβησαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας, προκειμένου ο τραυματίας να λάβει τις πρώτες βοήθειες επειδή είχε υποστεί θλαστικό τραύμα στον κρόταφο. Από τους γιατρούς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου την οποία ο ίδιος αρνήθηκε και δήλωσε ότι θα μεταβεί εκεί μόνος του (αυτόνομα).

Οι παραπάνω επιβιβάστηκαν σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός από αυτούς, και ξεκίνησαν για το νοσοκομείο. Κατά τη διαδρομή, στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, λόγω έλλειψης καυσίμου. Λίγο αργότερα, οι τέσσερις φίλοι κατάφεραν με σινιάλο να σταματήσουν διερχόμενο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο πρώτος κατηγορούμενος και επέβαινε ως συνοδηγός η σύντροφος του.

Κατόπιν συνεννόησης όλοι μαζί επιβιβάστηκαν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου ο οδηγός να τους μεταφέρει στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μετά την επιβίβαση ο 33χρονος ζήτησε τη μεταφορά τους στον Πολύγυρο προκειμένου να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη για το τραύμα του αλλά ο (τότε) 26χρονος αρνήθηκε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή, ισχυριζόμενος ότι είχε συχνά τροχονομικούς ελέγχους και ο ίδιος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Χρυσό δακτυλίδι με μαύρη πέτρα

Άμεσα, τότε, οι παραπάνω επιβαίνοντες εξήλθαν από το όχημα και ο 33χρονος απηύθυνε στον πρώτο κατηγορούμενο τη φράση «εντάξει αγάπη μου, όλα καλά, συνέχισε τη δουλίτσα σου» και έκλεισε την πόρτα του οχήματος. Αμέσως μετά, ο 26χρονος αποχώρησε και αφού κινήθηκε γύρω στα 30 μέτρα, αιφνιδίως έκανε επί τόπου αναστροφή και επέστρεψε στο σημείο, όπου στάθμευσε το όχημα του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Βγήκε από το αυτοκίνητο και άμεσα επιτέθηκε εναντίον του 33χρονου και του επέφερε χτύπημα με γροθιά στο πρόσωπο, προκαλώντας την ακαριαία απότομη πτώση του τελευταίου στο έδαφος. Ο 26χρονος φορούσε στο χέρι του ευμέγεθες δαχτυλίδι χρυσό με μαύρη πέτρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αμέσως μετά την πτώση του 33χρονου στο έδαφος ξεκίνησε καβγάς ανάμεσα στους λοιπούς ενώ ταυτόχρονα κατέφθασε στο σημείο και ένα περιπολικό όχημα της ΕΛΑΣ, όπου επέβαιναν δύο αρχιφύλακες του ΑΤ Σιθωνίας, η 46χρονη Μαρία Ζαφείρη και ένας συνάδελφος της.

Οι αστυνομικοί αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, στάθμευσαν το περιπολικό πίσω από το όχημα του πρώτου κατηγορούμενου και εξήλθαν ενώ η 46χρονη προσέτρεξε προς παροχή βοήθειας στον 33χρονο, ο οποίος βρισκόταν στο μέσο του οδοστρώματος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο συνάδελφός της στάθηκε ανάμεσα στους εμπλεκόμενους προκειμένου να διακόψει τον διαπληκτισμό και απομάκρυνε τον 26χρονο. Την ίδια ώρα, αντιλήφθηκε ότι επί της οδού κινείτο με αυξημένη ταχύτητα άλλο όχημα και, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, με τη χρήση του φακού του έκανε σήματα να σταματήσει την πορεία του ενώ ταυτόχρονα οι προαναφερόμενοι φίλοι του 33χρονου έκαναν έντονες κινήσεις με τα χέρια τους.

Το ΙΧ φορτηγό οδηγούσε ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε τα σήματα του αρχιφύλακα και τις χειρονομίες των υπολοίπων. Έτσι παρέσυρε τον 33χρονο που βρισκόταν στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του και την 46χρονη αρχιφύλακα, η οποία ήταν σκυμμένη πάνω από τον πεσμένο άνθρωπο. Αμέσως μετά ο πρώτος κατηγορούμενος εισήλθε στο όχημα του και αποχώρησε από το σημείο, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για όλα όσα είχαν συμβεί.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 33χρονου καθώς και ο βαρύτατος τραυματισμός της 46χρονης αρχιφύλακα η οποία απεβίωσε την 14η Ιουνίου 2025, νοσηλευόμενη στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας. Νωρίτερα είχε νοσηλευτεί επί μακρόν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

«Έπεσε κάτω σαν μολύβι…»

Κατά την απολογία του, ενώπιον της ανακρίτριας Χαλκιδικής, ο 26χρονος παραδέχτηκε μόνο ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Αρνήθηκε, όμως, ότι ο ίδιος χτύπησε τον 33χρονο και ανέφερε ότι ο θάνατος του προκλήθηκε είτε από το προηγούμενο χτύπημα στο κεφάλι από άλλο πρόσωπο, νωρίτερα το ίδιο βράδυ, είτε πρωτίστως από την παράσυρση του από το όχημα του δεύτερου κατηγορούμενου.

Περαιτέρω ανέφερε ότι έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά, λόγω του σοκ που υπέστη από το περιστατικό. Ιδιαίτερα, υπογράμμισε την έλλειψη ιατροδικαστικής έκθεσης νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα διαφώτιζε πλήρως την αιτία θανάτου.

Παρά τους ισχυρισμούς του, από το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων έγινε σαφές ότι ο πρώτος κατηγορούμενος επέφερε ιδιαίτερης έντασης γροθιά στο κεφάλι του θανόντος. Συγκεκριμένα ένας φίλος του θύματος κατέθεσε στην ανακρίτρια λέγοντας: «Είδα τον Α. να πέφτει μονοκόμματα, δεν έβαλε χέρι να προστατεύσει τον εαυτό του, με το που τον χτύπησε ο άλλος κρέμασε το κεφάλι και έπεσε κάτω».

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι μόλις ο κατηγορούμενος ζήτησε από τον 33χρονο τον λόγο που του χτύπησε το τζάμι του αυτοκινήτου, «του πατάει γροθιά στο πρόσωπο και πέφτει κάτω σαν μολύβι… ούτε κουνήθηκε, ούτε τίποτα…κρέμασε το κεφάλι του από τη δεξιά πλευρά που τον χτύπησε… αφού τον έριξε κάτω […] έμεινε στο σημείο, ούτε κουνήθηκε…Δεν τον έβλεπα λιπόθυμο, ήταν σαν νεκρός».

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ενώπιον της ανακρίτριας Χαλκιδικής αρνήθηκε ομοίως την τέλεση της αξιόποινης πράξης που του αποδίδεται. Ειδικότερα, αναφορικά με τον θάνατο του 33χρονου ισχυρίστηκε ότι αυτός είχε επέλθει προ της παράσυρσης του, λόγω του πλήγματος που δέχτηκε από τον πρώτο κατηγορούμενο.

Αναφορικά με τον θάνατο της 46χρονης αστυνομικού, ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος κινείτο εντός του προβλεπόμενου ορίου ταχύτητας. Επισήμανε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την παράσυρση, λόγω της ελάχιστης ορατότητας που οφειλόταν στα φώτα του οχήματος του πρώτου κατηγορούμενου, το οποίο είχε σταθμεύσει εντός του οδοστρώματος, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιληφθεί εγκαίρως την παρουσία εμποδίων στο οδόστρωμα, όπως σημείωσε στο στάδιο της ανάκρισης.