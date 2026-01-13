Μέσα σε ένα γεμάτο νυχτερινό κλαμπ στη Βηρυτό, μια ασυνήθιστη φιγούρα κυριαρχούσε στα πικάπ: ένας καθολικός ιερέας που νωρίτερα είχε τελέσει Θεία Λειτουργία σε ένα λιβανέζικο πανεπιστήμιο.



Ο Guilherme Peixoto, γνωστός στους οπαδούς του και στους θαμώνες του κλαμπ ως Padre Guilherme, είναι ένας 52χρονος κληρικός από ένα χωριό της βόρειας Πορτογαλίας. Την ημέρα κηρύττει, τη νύχτα παίζει μουσική.



Όπως γράφει ο Independent, για τον Padre Guilherme, είναι κάτι περισσότερο από διασκέδαση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να εκφράσει την πίστη του, να διαδώσει ένα μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης και να δημιουργήσει δεσμούς με τους νέους. Το sold-out set του υπογράμμισε την αντισυμβατική προσέγγισή του στο ιερατείο.

«Ο Ψαλμός μας ζητά να δοξάζουμε τον Κύριο με όλα τα όργανα, οπότε τώρα έχουμε αυτό το νέο όργανο που είναι η ηλεκτρονική μουσική», είπε πριν από τη λειτουργία στη Μονή του Αγίου Ιωσήφ στο Κασλίκ.

Ο Padre Guilherme έχει κάνει παγκόσμια αίσθηση, εμφανιζόμενος σε όλο τον κόσμο και συγκεντρώνοντας 2,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.



Ο ιερέας έγινε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τις εμφανίσεις του στην Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας το 2023, πριν από την υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Φραγκίσκου, και σε μια άλλη εμφάνιση με τον Πάπα Λέοντα το 2025.

«Το μόνο που τους ζητώ είναι να προσευχηθούν για μένα»

Ο Λίβανος ήταν από πολλές απόψεις μια φυσική στάση στην περιοδεία του. Οι χριστιανοί αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των 5 εκατομμυρίων κατοίκων του Λιβάνου, δίνοντας στη μικρή χώρα στην ανατολική ακτή της Μεσογείου το μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Οι Μαρωνίτες Καθολικοί είναι η μεγαλύτερη χριστιανική ομάδα.



Ο Πάπας Λέων XIV επισκέφθηκε τον Λίβανο στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου ταξιδιού του στο εξωτερικό τον Νοέμβριο.

Δεκαοκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και χριστιανοί θρησκευτικοί αξιωματούχοι, έστειλαν μια αναφορά στη δικαιοσύνη της χώρας ζητώντας την ακύρωση της εμφάνισής του, χαρακτηρίζοντάς την προσβολή στην πίστη. Η αναφορά απορρίφθηκε από έναν δικαστή και ο σύλλογος όπου εμφανίστηκε δήλωσε ότι ο χώρος θα διαθέτει ασφάλεια και δεν θα εκτίθενται θρησκευτικά σύμβολα, ώστε να μην προσβληθεί κανείς.

«Για όσους διαμαρτύρονται, αν για αυτούς είμαι ένα είδος σκανδάλου, φυσικά λυπάμαι. Και το μόνο που μπορώ να τους ζητήσω είναι να προσευχηθούν για μένα», δήλωσε ο Peixoto.



Πριν από την παράστασή του, ο Padre Guilherme φόρεσε την παραδοσιακή λευκή ρόμπα ενός ιερέα και έδωσε κήρυγμα μαζί με έναν Λιβανέζο ιερέα στο πανεπιστήμιο, σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο γεμάτο νέους και ηλικιωμένους.

Το βράδυ, ο Padre Guilherme ανέβηκε στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου AHM υπό τις επευφημίες και το χειροκρότημα εκατοντάδων ανθρώπων. Καθώς έπαιζε τη μουσική του, εικόνες του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου, του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β' και λευκών περιστεριών προβάλλονταν σε τεράστιες οθόνες πίσω του.



Ο ίδιος έπαιξε επίσης ένα τραγούδι για τον Λίβανο και κούνησε μια λιβανέζικη σημαία προς το ενθουσιώδες πλήθος. Σε αντίθεση με τη συνήθη ενδυμασία του DJ, ο ιερέας δεν φορούσε το ράσο του, ως μέρος της συμφωνίας με τους διοργανωτές μετά από παράπονα για την εμφάνισή του.

Ο Λίβανος αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια κρίσεις και συγκρούσεις. Πολλοί φοβούνται μια νέα κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Ο Πάπας Λέων, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, κάλεσε σε ειρήνη και διάλογο στη χώρα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, ένα μήνυμα που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους νέους.

Το Σάββατο, ο Padre Guilherme έστειλε ένα παρόμοιο μήνυμα, αλλά με τον δικό του τρόπο. «Το μήνυμα είναι πάντα: κοιτάξτε την πίστα, βλέπετε σεβασμό, βλέπετε κάτι πάντα όμορφο... αν αυτό είναι δυνατό για ανθρώπους διαφορετικής φυλής (και) με διαφορετικά ρούχα που χορεύουν μαζί, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε έτσι στον κόσμο;» είπε ο Peixoto.