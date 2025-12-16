Έντι Γαβριηλίδης: «Πούλησα το φόρεμα που έφτιαξα στη Lady Gaga γιατί ξέμεινα από χρήματα»

Την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον Έντι Γαβριηλίδη, που είναι κριτής στο GNTM, είχαν οι τηλεθεατές της εκπομπής «The 2night Show». Ο καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου θυμήθηκε το ξεκίνημά του και μίλησε για την υποστήριξε που είχε από τους γονείς του.

«Οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί. Ήταν μποέμ σαν τύποι, δεν κολλούσαν στα μικροαστικά πρότυπα, ότι το παιδί πρέπει να μπει στο δημόσιο ή να γίνει δικηγόρος. Η μαμά μου σπούδασε στην Καλών Τεχνών και ο μπαμπάς μου σπούδασε διακόσμηση και μετά ασχολήθηκε με το εμπόριο για πάρα πολλά χρόνια.

Ήταν σύμφωνοι να γίνω σχεδιαστής μόδας. Σε κάποια φάση στην εφηβεία, μου την είχε δώσει να γίνω ηθοποιός. Οι γονείς μου διαφωνούσαν και μου είπαν “Όχι παιδί μου, θα γίνεις σχεδιαστής. Θα πας να σπουδάσεις στο Λονδίνο”. Είμαστε τρελοί όλοι σε αυτό το σπίτι… Είχα λυσσάξει να πάω στο Λονδίνο και πίστευα ότι θα είμαι ο καλύτερος, τρως όμως τα πρώτα χαστούκια και συνέρχεσαι. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι ο καλύτερος. Το είχα τόσο πολύ πείσμα να πάω, που στις τρεις πρώτες εβδομάδες αναρωτήθηκα τι κάνω εκεί, ήμουν και πιτσιρικάς. Αλλά δεν τόλμησα να το πω πουθενά, οριακά ούτε στον εαυτό μου» παραδέχθηκε.

Και αναφέρθηκε στην πρώτη του δουλειά: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Alexander McQeen, σαν πρακτική. Ήταν ατόφια καλλιτέχνης, ο τρόπος που σκεφτόταν μοναδικός. Δούλεψα στον οίκο μετά τον θάνατό του, αν και τον είχα γνωρίσει σε ένα πάρτι στο Λονδίνο. Ήξερα τη δουλειά και το όνομά του, αλλά ήταν πολύ σεμνός και κλειστός άνθρωπος. Δούλεψα εκεί “on and off” δυο χρόνια. Η πρώτη δουλειά που μου έδωσαν να κάνω ήταν να βάψω φούξια, ένα χιλιόμετρο βαμβακερή κορδέλα.

Στη συνέχεια δούλεψα στον Tom Ford. Επειδή η δουλειά στον Alexander McQeen ήταν σκληρή, πηγαίναμε με τις φόρμες. Στον Tom Ford πήγα πρώτη μέρα τα Χριστούγεννα με τις φόρμες και όλοι ήταν σαν να βγήκαν από σόου. Κουστουμαρισμένοι, κούκλοι και κούκλες, χτενισμένοι. Την επόμενη μέρα έβαλα κι εγώ σακάκι. Ο Tom Ford είναι ένας άνθρωπος εκπληκτικά ευγενής, γοητευτικός και ερωτεύσιμος. Δεν έμεινα πάρα πολύ, γιατί αντικαθιστούσα μια κοπέλα που ήταν σε άδεια. Όμως, στο λίγο διάστημα που έμεινα εκεί σχεδίασα ένα φουστάνι που το έβαλε η Anna Wintour. Δεν μπήκε το όνομά μου ποτέ σε αυτό, αλλά εγώ το έκανα. Έχω κρατήσει τα προσχέδια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε: «Έδειξαν τη δουλειά μου στον στιλίστα της Lady Gaga. Το φόρεμα που της έφτιαξα ήταν εμπνευσμένο από το γαλλικό και ιταλικό μπαρόκ. Το έβαλε για να συναντήσει τους θαυμαστές της. Αυτό το φουστάνι μετά το πούλησα σε μια δημοπρασία στο Μπεβερλι Χιλς, γιατί είχα ξεμείνει από χρήματα, για ένα μεγάλο ποσό και έτσι ξεκίνησα τη δική μου εταιρία. Πουλήθηκε ακριβά και τώρα βρίσκεται στο Hard Rock Cafe.

Η πιο περήφανη στιγμή στη ζωή μου ήταν όταν η Madonna φόρεσε ρούχο μου, γιατί ήμουν πάντα super fan. Ο σύντροφός μου και συνέταιρός μου είχε ένα δικό του brand, που παλιότερα την είχε ντύσει. Είχαμε πάει στη Λισσαβόνα για να δούμε τη συναυλία της και του είπα να της στείλει μήνυμα, γιατί μιλούσαν. Μας κάλεσε στο πάρτι της στο ξενοδοχείο και της στείλαμε ρούχα».

Για την πρόταση που του έγινε από το GNTM είπε: «Βρέθηκα στο GNTM γιατί το Star με εμπιστεύτηκε και με πίστεψε και μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω κι εγώ ένα κομμάτι του εαυτού μου, που δεν το ήξερα ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που το προϊόν είμαι εγώ. Όλα έρχονται κάπως γιατί όταν ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες, αυτό πρέπει να γίνει. Το πιστεύω πολύ! Δε θεωρώ ότι πρέπει να πιέσεις τα πράγματα. Εσύ πρέπει να έχεις την υπομονή και την ευελιξία να ακούσεις τι σου έρχεται και να μην είσαι κολλημένος σε κάτι που έχεις για τον εαυτό σου. Μια φίλη μου, η Κατερίνα Μπέη μου είπε να πάω στο GNTM».