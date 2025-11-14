Έντι Μέρφι: «Τα 10 παιδιά μου είναι το κέντρο των πάντων μου»

«Το κέντρο των πάντων του» αποκάλυψε ο Έντι Μέρφι πως είναι τα 10 παιδιά του ενώ παράλληλα μίλησε ανοιχτά για την πατρότητα στο νέο του ντοκιμαντέρ για το Netflix «Being Eddie». Ο 64χρονος κωμικός είπε ότι πριν γίνει γονιός «σκεπτόταν μόνο τον εαυτό του», αλλά τώρα έχει αλλάξει τη ζωή του.

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε μια άγρια ​​διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Mel B, η οποία αφορούσε τον 18χρονο τρανς γιο τους, καθώς εκείνος είχε αρνηθεί ότι ήταν ο πατέρας του, κάτι που οδήγησε σε χρόνια αποξένωσης, πριν τελικά επανασυνδεθούν.

Στο νέο του ντοκιμαντέρ, ο Έντι Μέρφι ξεκαθαρίζει: «Τα παιδιά μου είναι το κέντρο των πάντων. Πριν αποκτήσεις παιδιά, όλα έχουν να κάνουν με εσένα, όταν αποκτήσεις παιδιά, όλα έχουν να κάνουν με αυτά». Και ανέφερε σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο ζωής του: «Μερικές φορές έμενα ξύπνιος δύο μέρες πριν πάω για ύπνο, όταν γνώρισα τη δεύτερη σύζυγό μου, μπήκα περισσότερο στο πρόγραμμά της και τώρα βλέπουμε δύο επεισόδια του Seinfeld και πηγαίνουμε για ύπνο».

Η Mel B δήλωσε μάλιστα στο US Weekly σχετικά με την τωρινή σχέση του ηθοποιού με τον τρανς γιο τους. «Περνούν χρόνο μαζί, πηγαίνουν μαζί διακοπές. Έχει δέκα παιδιά και είναι ένας σωστός πατέρας.»

«Ποτέ δεν ήξερα ότι θα έκανα 10 παιδιά, αλλά τώρα είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Αν μπορείς να αντέξεις οικονομικά τόσα πολλά παιδιά, θα πρέπει να κάνεις όσα περισσότερα παιδιά μπορείς. Αυτό είναι διασκεδαστικό. Επίσης τα παιδιά μου είναι όλα αξιοπρεπείς άνθρωποι. Δεν έχω ούτε ένα ''σάπιο'' παιδί και θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτό το χαρακτηριστικό το πήραν κατά ένα ποσοστό από εμένα» ανέφερε στο People.