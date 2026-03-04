Έντονη αντίδραση «ελατηρίου» στο Χρηματιστήριο: Άνοδος πάνω από 3 μονάδες στον Γενικό Δείκτη

«Aντίδραση ελατηρίου» στο ελληνικό Χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά και πάλι τις 2.100 μονάδες και κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης να κινείται πέριξ των 2.140 μονάδων με άνοδο πάνω από 3,19% για τον Γενικό Δείκτη.

Η αντίδραση προέρχεται κυρίως από τις άνοδο των τραπεζικών μετοχών μετά τις έντονες πιέσεις που είχαν καταγραφεί προ και μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η αποκόμιση κερδών και υπεραξιών από εγχώρια και ξένα χαρτοφυλάκια διαμόρφωσε χαμηλές αποτιμήσεις (επιπέδου τέλους 2025) και έτσι οι επενδυτές βρήκαν ευκαιρίες αγορές. Επίσης φαίνεται ότι λειτουργούν οι αγορές ιδίων κεφαλαίων και αγορών από φιλικά χαρτοφυλάκια.

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές μετοχές που δίνουν την ανοδική τάση με άνοδο κοντά στο 3,94% , η άνοδος αυτή προέρχεται από κλείσιμο ανοικτών θέσεων μετοχών και αγορές από εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια. Μετά την διόρθωση της Τρίτης (3/3), ο Γενικός Δείκτης έχασε όλη την άνοδο του 2026 και τώρα επιστρέφει στα επίπεδα της αρχής του χρόνου.