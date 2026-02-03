Έντονη αντίδραση μαιών-μαιευτών για το νέο καθηκοντολόγιο - «Τίποτα δεν αλλάζει», λέει ο Γεωργιάδης

Προσπάθεια να καθησυχάσει τις μαίες και μαιευτές για το νέο καθηκοντολόγιο που προωθεί το υπουργείο Υγείας, κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή», είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση έρχεται λίγες μέρες μετά την έντονη αντίδραση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών της χώρας, οι οποίοι ζητούν την απόσυρση του προσχεδίου και διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου, κάνοντας λόγο για απόπειρα περιορισμού του ρόλου της μαίας.

Αρχικά στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως «σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με χαμηλά ποσοστά φυσιολογικών τοκετών και ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ρητά την αξιοποίηση της Μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας, το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση».

«Σύμφωνα με το κείμενο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), δεν αναφέρεται η αυτόνομη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από Μαίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο τοκετός προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό ιατρική εποπτεία.

Το προτεινόμενο κείμενο δεν ανταποκρίνεται στον επιστημονικό, θεσμικό και επαγγελματικό ρόλο της Μαίας – Μαιευτή, όπως αυτός κατοχυρώνεται από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο (Π.Δ. 351/1989) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ {(όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 38/2010), καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις έως σήμερα, ενδεικτικά: Δίκτυα Μαιών: Άρθρο 12 του Ν. 4486/2017, ν.4999/2022 - Άρθρο 38, Άρθρο 39, ΦΕΚ 47743-2024 - Άρθρο 4, Παρ.Α}, ενώ έρχεται σε σαφή αντίθεση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.



Υπενθυμίζουμε ότι η Μαία – Μαιευτής αποτελεί τον βασικό επαγγελματία υγείας για τη φυσιολογική κύηση, τον τοκετό, τη λοχεία, τον θηλασμό, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη σεξουαλική / αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, καθώς και την πρόληψη και αγωγή υγείας σε όλες τις φάσεις της ζωής τους».



Οι ΣΕΜ καλούν το Υπουργείο Υγείας να:



-Αποσύρει το παρόν προσχέδιο.

-Προχωρήσει σε ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους του Κλάδου των Μαιών.

-Διαμορφώσει ένα επικαιροποιημένο Καθηκοντολόγιο, που να εναρμονίζεται με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών και της κοινωνίας.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών της χώρας δηλώνουν απερίφραστα ότι «η ενίσχυση -και όχι ο περιορισμός- του ρόλου της Μαίας αποτελεί αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία, τις γυναίκες και το δημογραφικό μέλλον της χώρας».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Αθήνας, Αιγαίου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης, Λάρισας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ναυπλίου και Πατρών.