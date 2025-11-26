Έντονη ενόχληση της Μόσχας με τη διαρροή των συνομιλιών - «Αυτό ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο»

Τα πυρά της εξαπέλυσε η Μόσχα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου με αφορμή τη διαρροή από το πρακτορείο Bloomberg μιας ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα σε κορυφαίους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε και παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία, η Ρωσία τονίζει ότι μια τέτοια πράξη αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια, που στοχεύει στην υπονόμευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, το Bloomberg News δημοσίευσε αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας της 14ης Οκτωβρίου, κατά την οποία ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθοδηγούσε τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, σχετικά με το πώς να προτείνει στον Τραμπ ένα σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία.

Παράλληλα, το αμερικάνικο πρακτορείο σημείωσε ότι είχε εξετάσει την ηχογραφημένη συνομιλία, χωρίς όμως να διευκρινίσει με ποιον τρόπο εξασφάλισε πρόσβαση σε ένα τόσο ευαίσθητο υλικό που αφορούσε υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων.

Υβριδικό «πόλεμο» βλέπουν οι Ρώσοι

Από την πλευρά του, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και απεσταλμένος του Πούτιν για θέματα επενδύσεων, χαρακτήρισε ως ψευδές δημοσίευμα του Bloomberg σχετικά με τηλεφωνική συνομιλία που φέρεται να είχε με τον Ουσακόφ στις 29 Οκτωβρίου.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σε έναν υβριδικό πόλεμο πληροφοριών από ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να υπονομευθούν οι σχέσεις Ρωσίας–ΗΠΑ.

Ουσάκοφ: Απαράδεκτη η διαρροή

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ δεν προορίζονταν για δημοσίευση και ότι η διαρροή τους ήταν ακατάλληλη. «Αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφερε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η διαρροή είχε σαφή στόχο να παρεμποδίσει τις συζητήσεις Ρωσίας–Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Kommersant, ο Ουσακόφ εξήγησε ότι μερικές συνομιλίες διεξήχθησαν μέσω κρυπτογραφημένων κυβερνητικών καναλιών, τα οποία σπάνια παραβιάζονται ή διαρρέουν εκτός αν υπάρξει σκόπιμη παρέμβαση, ενώ ορισμένες συνομιλίες στο WhatsApp θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποκλαπούν.

Πάντως, απέκλεισε το ενδεχόμενο οι συμμετέχοντες στην κλήση να ήταν η πηγή της διαρροής και τόνισε ότι θα θέσει το θέμα στον Γουίτκοφ.

Ο δημοσιογράφος της Kommersant που πήρε συνέντευξη από τον Ουσακόφ έβαλε στον τίτλο του άρθρου του την ερώτηση: «Ποιος την έστησε στον Στιβ Γουίτκοφ;».