Έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκε το δημαρχείο στο Παλαιό Φάληρο

Ανησυχία έχει προκληθεί σε περιοχές της Αττικής λόγω έντονης μυρωδιάς αερίου, που άρχισε να γίνεται αντιληπτή λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις από περιοχές ο Άλιμος και το Παλαιό Φάληρο μέχρι και Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη.

Οι πρώτες αναφορές για τη μυρωδιά καταγράφηκαν στο Παλαιό Φάληρο κοντά στο 6ο δημοτικό, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε το ίδιο πρόβλημα και σε γειτονιές κοντά στο Δημαρχείο.

Όπως και να ‘χει, η Πυροσβεστική και όλες οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για να καθοριστούν τα αίτια της συγκεκριμένης μυρωδιάς.

Εκκενώθηκε το δημαρχείο στο Παλαιό Φάληρο

Σύμφωνα με επικοινωνία που είχε ο FLASH με τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί ποια είναι η αιτία της έντονης οσμής, ενώ σημείωσε πως εκκένωσε το δημαρχείο από τους υπαλλήλους, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Πολιτική Προστασία: «Δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα»

Την ίδια ώρα, σε ενημέρωση που έκανε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρεται πως από τις 11:40 το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

«Η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου»

Σε ανάρτηση για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προχωρήσει και ο δήμος Νέας Σμύρνης, στην οποία αναφέρεται πως «σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου».

Παράλληλα, συστήνεται στους δημότες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα μέχρι να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Αναλυτικά, στην ανάρτηση του δήμου Νέας Σμύρνης αναφέρεται:

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».