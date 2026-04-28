Έντονο το κλίμα στην Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Καρβαχάλ κορόιδευε τον... περπατητή Άρνολντ από τον πάγκο

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις, με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική. Ένα σκηνικό τράβηξε τα βλέμματα του κόσμου, το οποίο αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η «βασίλισσα».

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος είναι εκ των αρχηγών της Ρεάλ και ένας από τους παλιότερους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της, δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής από την στιγμή που ανέλαβε ο Αρμπελόα. Ως αποτέλεσμα αυτού, αλλά και της κακής εικόνας της ομάδας και των συμπαικτών του, η κάμερα τον έπιασε να σχολιάζει τον Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ μετά από μια αργή επιστροφή του, κάνοντας μια κίνηση που δείχνει ότι ο Άγγλος μπακ περπατάει για να γυρίσει στην άμυνα και να μαρκάρει.

Το βίντεο έγινε viral και σίγουρα όταν το δει ο Άρνολντ θα δημιουργηθεί ακόμα μια ρήξη στα αποδυτήρια των Μαδριλένων.