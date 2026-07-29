Εντοπίστηκε αντιαρματική νάρκη λίγα εκατοστά από την ακτή σε παραλία της Καβάλας

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην παραλία Κάρυανη του Δήμου Παγγαίου, όταν πολίτης ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Ελευθερών για την ύπαρξη αντικειμένου που εκτιμάται ότι πρόκειται για αντιαρματική νάρκη.



Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πυρομαχικό εντοπίστηκε στην ακτογραμμή, επί του αμμώδους βυθού και σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών από την ακτή, κοντά στον οικισμό Καρυές.



Κατά την πρώτη εκτίμηση, γράφει το kavalapost, το αντικείμενο βρίσκεται σε κατάσταση εκτεταμένης οξείδωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό.



Άμεσα οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν στη σήμανση του σημείου, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για λουόμενους και διερχόμενους, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημέρωσε την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει την αναγνώριση και την ασφαλή εξουδετέρωση ή απομάκρυνση του πυρομαχικού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.



Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ή μετακινούν αντικείμενα που μοιάζουν με πολεμικό υλικό, ακόμη και αν φαίνονται διαβρωμένα ή ανενεργά, αλλά να ειδοποιούν άμεσα το Λιμενικό ή την Αστυνομία.