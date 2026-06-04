Εντοπίστηκε για πρώτη φορά σαρκοφάγο παράσιτο - Συναγερμός μετά το πρώτο κρούσμα στο Τέξας

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ μετά την επιβεβαίωση εμφάνισης της μύγας New World screwworm στο νότιο Τέξας, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).

Πρόκειται για παράσιτο με προνύμφες που τρέφονται από ζωντανό ιστό, το οποίο είχε ουσιαστικά εξαλειφθεί από τη χώρα από τη δεκαετία του 1960 και θεωρούνταν μια απειλή που είχε τεθεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις Αρχές, το κρούσμα εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι μόλις τριών εβδομάδων στην περιοχή La Pryor, περίπου 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό.

Όπως αναφέρει το Associated Press, πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό στο Τέξας από το 1966 και μόλις το τρίτο που καταγράφεται στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες. Άμεσα, οι κτηνιατρικές αρχές προχώρησαν στη δημιουργία ζώνης καραντίνας 20 χιλιομέτρων, απαγορεύοντας τη μετακίνηση κάθε ζώου, ακόμη και κατοικιδίων, χωρίς έλεγχο.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι, αν και το παράσιτο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην κτηνοτροφία, δεν αποτελεί κίνδυνο για τα τρόφιμα, ενώ ακόμη και το μολυσμένο ζώο μπορεί να αναρρώσει με την κατάλληλη θεραπεία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη μύγα είχε προκαλέσει στο παρελθόν τεράστιες οικονομικές ζημιές στην αμερικανική κτηνοτροφία πριν εξαλειφθεί τη δεκαετία του 1970, έπειτα από εκτεταμένα προγράμματα καταπολέμησης.

Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα επιτήρησης, με χιλιάδες παγίδες κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, ενώ εφαρμόζονται και προγράμματα απελευθέρωσης στείρων αρσενικών μυγών, ώστε να εμποδιστεί η αναπαραγωγή του παρασίτου και η εξάπλωσή του.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση των υποδομών παραγωγής στείρων εντόμων σε συνεργασία με το Μεξικό και το Τέξας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου πρόληψης νέας εξάπλωσης.

Οι Αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μαζική εξάπλωση, ωστόσο ζητούν αυξημένη προσοχή από κτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες ζώων στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη ζώνη καραντίνας.