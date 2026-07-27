Εντοπίστηκε περίεργο κοσμικό αντικείμενο και οι αστρονόμοι δεν ξέρουν πώς να το ονομάσουν

Ένα εξωηλιακό αντικείμενο που εντοπίστηκε πρόσφατα, με μάζα περίπου ίση με αυτή του Δία (απεικονίζεται στο προσκήνιο), περιστρέφεται γύρω από έναν καφέ νάνο (στη μέση), ο οποίος με τη σειρά του περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό άστρο (το φωτεινό σημείο στο βάθος). Οι αστρονόμοι δεν είναι σίγουροι πώς να το ονομάσουν.

Ένα κοσμικό αντικείμενο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα δεν είναι πλανήτης, ούτε φεγγάρι, αλλά κάτι τρίτο για το οποίο δεν έχουμε ακόμα όνομα.

Το αντικείμενο έχει μάζα περίπου ίση με αυτή του Δία και περιστρέφεται γύρω από έναν καφέ νάνο - πολύ μικρό σώμα για να καεί υδρογόνο και να λάμψει ως πραγματικό αστέρι. Ο καφέ νάνος, με τη σειρά του, περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό άστρο. Αυτή η ιεραρχία τροχιών καθιστά το σύστημα, που ονομάζεται CD-35 2722, το πρώτο με γνωστό «εξωδορυφόρο», όπως αναφέρουν ο αστρονόμος Kevin Hoy και οι συνεργάτες του στις 22 Ιουλίου στο περιοδικό Nature.

Επέλεξαν αυτόν τον όρο επειδή κανένας άλλος δεν ταιριάζει απόλυτα, γράφει το Science News. Δεν είναι ακριβώς ένα «εξωφεγγάρι». Και ο όρος «εξωπλανήτης» δεν ακούγεται σωστός, λέει ο Hoy, από το Πανεπιστήμιο Diego Portales στο Σαντιάγο της Χιλής. «Η δομή του CD-35 διαφέρει τόσο πολύ από τη δομή του ηλιακού συστήματος, που όλες οι λέξεις που επινοήσαμε για να περιγράψουμε το ηλιακό σύστημα απλά δεν ισχύουν».

Κάτι που μοιάζει με «εξωφεγγάρι» αλλά και με «εξωπλανήτη»

Η ανακάλυψη αναζωπυρώνει μια μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με το τι καθιστά έναν πλανήτη, πλανήτη: οι εγγενείς ιδιότητες ενός σώματος ή η σχέση του με άλλα σώματα.

Ο Hoy και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν το Very Large Telescope στη Χιλή για να παρατηρήσουν τον καφέ νάνο πολλές φορές από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2026. Οι περιοδικές μεταβολές στα μήκη κύματος του φωτός του καφέ νάνου αποκάλυψαν έναν τεράστιο συνοδό που τον έλκυε μπρος-πίσω, η ίδια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την ανακάλυψη των πρώτων εξωπλανητών τη δεκαετία του 1990 και εκατοντάδων άλλων έκτοτε.

Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που η τεχνική αυτή εντόπισε αυτό που ο Hoy αποκαλεί «κάτι που μοιάζει με φεγγάρι»: κάτι που περιστρέφεται γύρω από ένα μεγαλύτερο σώμα, το οποίο με τη σειρά του περιστρέφεται γύρω από ένα ακόμη μεγαλύτερο σώμα.

Αυτή η ένθετη διάταξη καθιστά το αντικείμενο φεγγάρι; Ο Hoy αμφιβάλλει. «Μου φαίνεται τόσο παράξενο», λέει. «Πιθανότατα δεν θα μπορέσουμε να το ονομάσουμε εξωφεγγάρι».

Ο επίσημος ορισμός του εξωπλανήτη επίσης υποδηλώνει το αντίθετο. Ο ορισμός αυτός, που συντάχθηκε το 2018 από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση - τον ίδιο οργανισμό που επαναπροσδιόρισε τον Πλούτωνα ως νάνο πλανήτη το 2006 - κατηγοριοποιεί χωρίς αμφιβολία ένα αντικείμενο με μάζα πλανήτη που περιστρέφεται γύρω από έναν καφέ νάνο ως εξωπλανήτη. Δεν απαιτεί ο καφέ νάνος να είναι το μεγαλύτερο αντικείμενο στην περιοχή.

«Αν δεχτείς ότι πρόκειται για καφέ νάνο, αυτό ουσιαστικά αναγκάζει τον συνοδό να είναι πλανήτης», λέει ο αστρονόμος David Kipping του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος έχει αναζητήσει εξωφεγγάρια με διαφορετική τεχνική εδώ και πάνω από μια δεκαετία. «Μπορούμε να συζητήσουμε αν ο ορισμός της IAU είναι λάθος ή σωστός, αλλά σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό της IAU, πρόκειται για πλανήτη».

Αυτό δεν φαίνεται σωστό ούτε στον Hoy. «Λόγω της δομής της ιεραρχίας του συστήματος, δεν μοιάζει με αυτό που κάνουν οι κανονικοί πλανήτες». Και αυτό το σύστημα δεν είναι το μόνο παράξενο. Τον Ιανουάριο, μια άλλη ομάδα ανέφερε ένα προκαταρκτικό σημάδι ύπαρξης ενός παρόμοιου δορυφόρου γύρω από έναν καφέ νάνο σε ένα διαφορετικό αστρικό σύστημα. Αν επιβεβαιωθεί, το αντικείμενο αυτό έχει περίπου τη μισή μάζα του Δία.

Η κίνηση ορίζει τους πλανήτες από τότε που οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τη λέξη «περιπλανώμενος αστέρας» για να περιγράψουν τα σημεία φωτός που κινούνται με φόντο τα σταθερά αστέρια. Η κοπερνίκεια επανάσταση μετέφερε το επίκεντρο στην κίνηση γύρω από τον Ήλιο, αλλά η κίνηση παρέμεινε καθοριστική. Ένας πλανήτης, έγραψαν οι συγγραφείς της IAU, δεν είναι τόσο θέμα μεγέθους ή σύστασης, όσο θέμα ενός σώματος που κινείται γύρω από ένα άλλο «σε μια ιεραρχική διάταξη».

Μια ματιά στο ηλιακό σύστημα υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Τα μεγαλύτερα φεγγάρια, ο Τιτάνας του Κρόνου και ο Γανυμήδης του Δία, έχουν περίπου την ίδια μάζα και μέγεθος με τον μικρότερο πλανήτη, τον Ερμή. «Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να αποκαλέσουμε τον Ερμή φεγγάρι αν περιστρεφόταν γύρω από τον Δία και να αποκαλέσουμε τον Γανυμήδη πλανήτη αν περιστρεφόταν γύρω από ένα αστέρι», λέει ο Hoy.

Τελικά, όπως λέει ο Kipping, «η φύση δεν δίνει δεκάρα για το πώς οι άνθρωποι θέλουν να ταξινομούν τα πράγματα». Ωστόσο, η ανακάλυψη σωμάτων που περιστρέφονται γύρω από άλλα σώματα, τα οποία με τη σειρά τους περιστρέφονται γύρω από άλλα, υποδηλώνει ότι η ανακάλυψη πραγματικών εξωφεγγαριών ίσως δεν είναι μακριά.

«Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι εισερχόμαστε πλέον οριστικά στην εποχή των εξωφεγγαριών», λέει ο Kipping. «Ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εξωφεγγάρι».

