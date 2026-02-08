Εντοπίστηκε στο Ντουμπάι ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας Ρώσου υψηλόβαθμου στρατιωτικού

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ότι ο άνδρας ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση με πυρά κατά του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα τέθηκε υπό κράτηση στο Ντουμπάι και παραδόθηκε στη Ρωσία.

🚨⚡ BREAKING NEWS:



The UAE hands over Russia "Lyubomir Korba," accused of attempting to assassinate General "Vladimir Alexiev" in Moscow! 🇦🇪🇷🇺



-: He had fled to Dubai. pic.twitter.com/l3Q3ZhikDE — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 8, 2026

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, δήλωσαν ερευνητές. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί για να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση.



Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Πρόκειται για τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ