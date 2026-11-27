Την άμεση ένταξη της εξέτασης ΑΜΗ – αντιμυλλέριου ορμόνης στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ παροχές, ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του «γαλάζιου» Χρήστου Μπουκώρου, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε πως εντός του ‘27 η γνωστή εξέταση – η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση του αποθέματος ωαρίων προσφέροντας ουσιαστικά τη γνώση για το επίπεδο γονιμότητας κάθε γυναίκας – θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενημερώνοντας πως το θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται απλώς η σχετική απόφαση κοστολόγησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). «Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υλοποιηθεί, το ‘27 θα ισχύει, στόχος είναι να γνωρίζουν οι γυναίκες ποια είναι η κατάσταση της γονιμότητας τους», ανέφερε.

Τι θα γίνει με την κρυοσυντήρηση

Ταυτοχρόνως, ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο της αποζημίωσης και της κρυοσυντήρησης ωαρίων, λέγοντας πως και αυτή η διαδικασία πρέπει να ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Εξήγησε ωστόσο πως η κατάψυξη ωαρίων είναι εξαιρετικά κοστοβόρα, χαρακτηρίζοντας το όλο θέμα ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του ‘27.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης από βήματος με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του «γαλάζιου» Χρήστου Μπουκώρου ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία Κέντρων Γονιμότητας σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να αναλάβουν την προδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης που στοιχίζει ακριβά στα νεαρά ζευγάρια.

«Καταπληκτική ιδέα η ίδρυση Γραφείων Γονιμότητας, δεσμεύομαι να το εξετάσω»

Ο ερωτών βουλευτής της ΝΔ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους δημογραφικούς δείκτες που καταρρέουν, εξηγώντας πως τα εν λόγω γραφεία μπορούν να κάνουν τις πρώτες εξετάσεις, να ελέγχουν ποιες γυναίκες θα συνταγογραφήσουν μέσω ΕΟΠΥΥ την ΑΜΗ, καθώς και ποια ζευγάρια θα επιδοτηθούν για κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού.

«Πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά που δεν γεννιούνται στην Ελλάδα. Θα μπει το κράτος, το ΕΣΥ σε αυτή την εξίσωση; Χρειάζονται επαναστατικές λύσεις για να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε την εικόνα», ανέφερε ο βουλευτής.

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως το δημογραφικό είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού έθνους, τονίζοντας πως συμφωνεί απολύτως με την πρόταση για τα κέντρα γονιμότητας, κάνοντας μάλιστα λόγο για «καταπληκτική ιδέα», δεσμευόμενος πως θα εξετάσει σοβαρά τη δημιουργία τους εντός του ΕΣΥ.