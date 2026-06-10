Εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του «Φολέγανδρος» για το νέο καταδυτικό πάρκο στα Χανιά

Το μεγαλύτερο καταδυτικό πάρκο της χώρας μας δημιουργείται δημιουργείται στη θαλάσσια περιοχή Ομπρός Γιαλός στα Χανιά με ναυάγια πλοίων.

Με τη βύθιση του παροπλισμένου πλοίου «Α/Β Φολέγανδρος» προχωρά ένα από τα σημαντικότερα έργα εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά και στην Κρήτη, καθώς το νέο καταδυτικό πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δύτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, το μουσείο ναυαγίων ενισχύει το μοντέλο του καταδυτικού τουρισμού, το οποίο έχει θετικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου εντός του οριοθετημένου Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου, με τη συνδρομή του Ναυστάθμου Κρήτης, του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου Αποκορώνου.

Για λόγους ασφαλείας εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όμπρου Γιαλού, με πλήρη απαγόρευση προσέγγισης, παραμονής και διέλευσης κάθε είδους σκάφους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο της επιχείρησης. Παράλληλα, η περιοχή τελεί υπό συνεχή επιτήρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και την ολοκλήρωση των εργασιών.

πηγή: Creta24

Ο δήμος καλεί ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες της θάλασσας, αλιείς, δύτες και χρήστες μέσων θαλάσσιας αναψυχής να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Η πόντιση του «Φολέγανδρος» θεωρείται κομβικό βήμα για την ολοκλήρωση του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή, σύμφωνα με το tornosnews.