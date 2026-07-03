Εντυπωσιακές εικόνες: Γάλλοι αλπινιστές κρέμονται στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για εργασίες

Εντυπωσιακές εικόνες από τις εργασίες συντήρησης στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ, όπου αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη εξειδικευμένες τεχνικές παρεμβάσεις από ομάδα Γάλλων τεχνικών.

Οι ειδικοί, γνωστοί ως «Γάλλοι Αλπινιστές», έχουν αναλάβει τη συντήρηση της αντικεραυνικής εγκατάστασης της γέφυρας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως, καθώς αντίστοιχες εργασίες δεν έχουν εκτελεστεί σε άλλη γέφυρα του κόσμου.

Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς να επηρεαστεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι Γάλλοι τεχνικοί αποσυναρμολογούν τα αλεξικέραυνα, τα τοποθετούν κατά μήκος του πεζοδρομίου ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και, μόλις ολοκληρωθούν, τα επαναφέρουν στις αρχικές τους θέσεις.

Το ιδιαίτερο αυτό έργο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε νέους μηχανικούς να παρακολουθήσουν από κοντά τις διαδικασίες συντήρησης ενός από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της χώρας.