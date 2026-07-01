Εντυπωσιακές εικόνες σε παραλία στη Σύμη: Φώκια απολάμβανε στο μπάνιο της μαζί με λουόμενους

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Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης, όταν μια φώκια εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά της περιοχής, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κινήθηκε με απόλυτη ηρεμία σε μικρή απόσταση από τους λουόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό το σπάνιο θέαμα.

Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο του Symi TV, το εντυπωσιακό μέγεθός της τράβηξε τα βλέμματα, ενώ πριν καταλήξει σε ένα ήρεμο σημείο για να απολαύσει τα ζεστά νερά της θάλασσας, χάρισε στους παρευρισκόμενους μια εντυπωσιακή βουτιά που τους ενθουσίασε.