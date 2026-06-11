Εντυπωσιακή ανακάλυψη στον Ινδικό Ωκεανό: Βρέθηκε νεκρόπολη φαλαινών 5,3 εκατομμυρίων ετών

Όταν μια φάλαινα πεθαίνει, μπορεί να συμβεί ένα πολύ ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο. Το κουφάρι μπορεί να επιπλέει στην επιφάνεια για κάποιο χρονικό διάστημα, προσελκύοντας καρχαρίες και άλλα αρπακτικά. Καθώς αποσυντίθεται, μπορεί να αρχίσει να βυθίζεται, μέχρι που τα αρπακτικά του βυθού να το καταβροχθίσουν.



Μια ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον Xiaotong Peng από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, ανακάλυψε μια τεράστια και αρχαία νεκρόπολη φαλαινών στη Ζώνη Diamantina, στον νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό.



Ο χώρος, που περιγράφεται σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature, χρονολογείται πάνω από πέντε εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί ένα από τα βαθύτερα γνωστά οικοσυστήματα «πτώσεων φαλαινών» στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής αποστολής κατάδυσης τον Φεβρουάριο του 2023, όπως γράφει το The Conversation, χρησιμοποιώντας ένα υποβρύχιο ονόματι Fendouzhe, η ομάδα των επιστημόνων ανακάλυψε εκτεταμένους σκελετούς φαλαινών και απολιθώματα που ήταν μερικώς θαμμένα σε ιζήματα στον βυθό της θάλασσας.



Μετά την αρχική ανακάλυψη, η ομάδα πραγματοποίησε 32 ακόμη καταδύσεις στον βυθό τον επόμενο μήνα, χαρτογραφώντας την έκταση της νεκρόπολης.



Εκτεινόταν περίπου 1.200 χιλιόμετρα κατά μήκος του βυθού, σε βάθη μεταξύ 4.200 και 7.000 μέτρων. Περιείχε 476 απολιθώματα φαλαινών καθώς και πέντε ενεργές «πτώσεις φαλαινών».



Αυτές οι ενεργές θέσεις έσφυζαν από ζωή με πολλά παράξενα πλάσματα, όπως μέδουσες, αστερίες και σκουλήκια που τρυπούν τα οστά – πολλά από τα οποία μπορεί να είναι άγνωστα στην επιστήμη, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τα είδη των φαλαινών

Από τα 43 απολιθώματα που ανέσυρε η ομάδα, ταυτοποίησαν πέντε είδη φαλαινών με ράμφος, συμπεριλαμβανομένης της φάλαινας με ράμφος του Άντριους (Mesoplodon bowdoini) και της φάλαινας με λουριδωτά δόντια (Mesoplodon layardii), οι οποίες είναι γνωστό ότι κατοικούν στην περιοχή, καθώς και ένα είδος φάλαινας - τη φάλαινα sei (Balaenoptera borealis).



Η μεγαλύτερη ανακάλυψη ήταν μια νεκρή μικρή φάλαινα της Ανταρκτικής, μήκους πέντε μέτρων, την οποία η ομάδα αναγνώρισε από το χαρακτηριστικό σχήμα του οστού του αυτιού της, καθώς και από γενετική ανάλυση. Η ομάδα αναγνώρισε επίσης ένα νέο είδος φάλαινας – την Pterocetus diamantinae – το οποίο έχει πλέον εξαφανιστεί.



Η ισοτοπική χρονολόγηση, όπου οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη διάσπαση ραδιενεργών ισοτόπων, αποκάλυψε ότι τα παλαιότερα απολιθώματα από την περιοχή είναι περίπου 5,3 εκατομμυρίων ετών.

Πώς σχηματίστηκε το νεκροταφείο

Η υψηλή συγκέντρωση υπολειμμάτων φαλαινών στην περιοχή θέτει το ερώτημα πώς ακριβώς σχηματίστηκε αυτή η νεκρόπολη. Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι ο λόγος πιθανώς έχει να κάνει με την τοπογραφία της Ζώνης Diamantina, η οποία διοχετεύει τα κουφάρια στον βυθό της θάλασσας, καθώς και με το γεγονός ότι πολλά είδη φαλαινών με ράμφος που καταδύονται σε μεγάλα βάθη είναι γνωστό ότι κατοικούν σε αυτό το τμήμα του ωκεανού.

Μια υπενθύμιση του πόσο λίγα γνωρίζουμε

Αυτή η εργασία εμβαθύνει την κατανόησή μας σχετικά με τις φάλαινες και τα απίστευτα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν. Εμβαθύνει επίσης την κατανόησή μας ειδικότερα για τις φάλαινες με ράμφος – είδη που συνήθως ζουν ανοικτά της ακτής, καταδύονται συστηματικά σε βάθος έως 1 χιλιόμετρο και κρατούν την αναπνοή τους για περισσότερο από μία ώρα.



Η ανακάλυψη απολιθωμάτων ηλικίας πέντε εκατομμυρίων ετών προσφέρει μια εξελικτική ματιά στην ιστορία των φαλαινών με ράμφος από την εποχή του Πλειόκαινου μέχρι σήμερα.



Αυτή η έρευνα αποτελεί επίσης μια ταπεινή υπενθύμιση του πόσο λίγα γνωρίζουμε για τα βάθη της θάλασσας – και του ότι όταν ψάχνουμε για κάτι, μπορεί να το βρούμε, αλλά μπορεί να ανακαλύψουμε και πολλά περισσότερα.