Μια εντυπωσιακή δορυφορική φωτογραφία αποκαλύπτει ένα ασυνήθιστο φαινόμενο στο ηφαίστειο Σιβελούτς, στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας. Στην κορυφή του χιονισμένου ηφαιστείου, η λάβα συσσωρεύεται σχηματίζοντας έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο θόλο, με τρόπο που οι επιστήμονες παρομοιάζουν με οδοντόκρεμα που βγαίνει από σωληνάριο.

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα από το Διάστημα. Το ηφαίστειο Σιβελούτς (Shiveluch), στην απομακρυσμένη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, εμφανίζεται σε δορυφορική φωτογραφία να ξεπροβάλλει μέσα από ένα κατάλευκο τοπίο, ενώ στην κορυφή του σχηματίζεται ένας τεράστιος θόλος λάβας.

Η εικόνα καταγράφηκε στις 23 Απριλίου 2026 από τον δορυφόρο Landsat 9 και παρουσιάστηκε σε δημοσίευμα του επιστημονικού ιστότοπου Live Science στις 24 Νοεμβρίου.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο δεν είναι μόνο η αντίθεση ανάμεσα στο χιόνι και τα σκοτεινά ηφαιστειακά πετρώματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η λάβα αναδύεται από το εσωτερικό του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA, η λάβα εξέρχεται αργά από τον κρατήρα και συσσωρεύεται σε σχηματισμούς που θυμίζουν το υλικό που βγαίνει όταν πιέζουμε ένα σωληνάριο οδοντόκρεμας.

Τι είναι ο θόλος λάβας

Στο κέντρο της δορυφορικής εικόνας διακρίνεται μια σκοτεινή κυκλική περιοχή, η οποία αντιστοιχεί σε έναν θόλο λάβας.

Πρόκειται για έναν ηφαιστειακό σχηματισμό που δημιουργείται όταν ιδιαίτερα παχύρρευστη λάβα αναδύεται από ένα ηφαιστειακό άνοιγμα, αλλά δεν μπορεί να κυλήσει εύκολα προς τις πλαγιές.

Αντί να σχηματίζει εκτεταμένους ποταμούς λάβας, το υλικό συσσωρεύεται κοντά στο σημείο εξόδου του, δημιουργώντας έναν ογκώδη σχηματισμό με απότομες πλευρές. Καθώς συνεχίζεται η τροφοδοσία του από το εσωτερικό του ηφαιστείου, ο θόλος μεγαλώνει και αλλάζει σχήμα.

Οι επιστήμονες της NASA εξηγούν ότι η λάβα μπορεί να σχηματίζει λοβούς, κεκλιμένες επιφάνειες και επιμήκεις προεξοχές, καθώς πιέζεται προς τα έξω. Αυτή ακριβώς η συμπεριφορά οδήγησε στην ασυνήθιστη παρομοίωση με την οδοντόκρεμα. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός τέτοιου θόλου δεν είναι απαραίτητα ακίνδυνη.

Καθώς αυξάνεται το μέγεθος και το βάρος του, μπορεί να καταστεί ασταθής και να καταρρεύσει, προκαλώντας την αποκόλληση μεγάλων ποσοτήτων θερμού ηφαιστειακού υλικού.

Εκρήγνυται σχεδόν αδιάκοπα από το 1999

Το ηφαίστειο Σιβελούτς, ένα από τα υψηλότερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, εκρήγνυται, εκτοξεύοντας στάχτη σε υψόμετρο έως και 8 χιλιομέτρων, στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Το Σιβελούτς βρίσκεται στη χερσόνησο Καμτσάτκα, μια από τις περιοχές με την εντονότερη ηφαιστειακή δραστηριότητα στον κόσμο. Έχει ύψος 3.283 μέτρα και αποτελεί το βορειότερο ενεργό ηφαίστειο της χερσονήσου.

Η ονομασία του αποδίδεται περίπου ως «βουνό που καπνίζει» στη γλώσσα των Ιτέλμεν, αυτόχθονου πληθυσμού της περιοχής.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ηφαιστειότητας του Ινστιτούτου Smithsonian, το Σιβελούτς έχει παρουσιάσει τουλάχιστον 15 εκρήξεις τον τελευταίο αιώνα, ενώ η πιο πρόσφατη μακρά περίοδος ηφαιστειακής δραστηριότητας ξεκίνησε το 1999. Μάλιστα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του 2007 που επικαλείται το Live Science, το ηφαίστειο παρήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας ετησίως.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στον όγκο περίπου 6.000 ολυμπιακών κολυμβητηρίων.

Η συνεχής δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα η μορφολογία του ηφαιστείου να μεταβάλλεται διαρκώς, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στις δορυφορικές παρατηρήσεις.

Γιατί το χιόνι λιώνει γύρω από το μάγμα

Η δορυφορική φωτογραφία αποκαλύπτει ακόμη ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Σιβελούτς.

Παρότι το ηφαίστειο καλύπτεται από πυκνό χιόνι, σε αρκετά σημεία των πλαγιών του εμφανίζονται μεγάλες μαύρες λωρίδες, οι οποίες διακόπτουν το λευκό τοπίο.

Ορισμένες αντιστοιχούν σε παλαιότερες ροές λάβας, οι οποίες εξακολουθούν να διατηρούν θερμότητα ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον σχηματισμό τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χιόνι που πέφτει πάνω τους να λιώνει, αφήνοντας ορατές τις σκοτεινές επιφάνειες των ηφαιστειακών πετρωμάτων.

Η ηφαιστειολόγος Τζανίν Κρίπνερ (Janine Krippner), η οποία έχει πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα στο Σιβελούτς, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια προηγούμενης επίσκεψής της μπορούσε ακόμη να αισθανθεί τη θερμότητα από ροές λάβας ηλικίας μεγαλύτερης των πέντε ετών.

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την κορυφή διακρίνονται επίσης σκοτεινές εκτάσεις που έχουν καλυφθεί από ηφαιστειακή τέφρα. Πρόκειται για αποθέσεις που συνδέονται με έκρηξη του 2023, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κοντινές δασικές περιοχές.

Σπάνιο φαινόμενο: Καταρρέει και ξαναχτίζεται

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σιβελούτς είναι ότι η μορφή του αλλάζει μέσα από επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάπτυξης και κατάρρευσης.

Οι θόλοι λάβας μπορεί να αυξάνονται σε μέγεθος για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι το ίδιο τους το βάρος να προκαλέσει αστάθεια. Η κατάρρευση μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τα τοιχώματα της ηφαιστειακής καλδέρας.

Ωστόσο, η συνεχής τροφοδοσία με νέο ηφαιστειακό υλικό επιτρέπει στο ηφαίστειο να δημιουργεί καινούργιους σχηματισμούς.

Όπως εξηγεί η ηφαιστειολόγος Τζανίν Κρίπνερ στο Παρατηρητήριο της Γης της NASA, το Σιβελούτς έχει υποστεί επανειλημμένες καταρρεύσεις διαφορετικής κλίμακας, από τεράστιες κατολισθήσεις των πλευρών του έως μικρότερες καταρρεύσεις θόλων. Στη συνέχεια, όμως, η αδιάκοπη ηφαιστειακή δραστηριότητα το αναδομεί.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο συγκεκριμένος θόλος που καταγράφηκε στη φωτογραφία του Απριλίου κατέρρευσε σε μεταγενέστερο χρόνο.