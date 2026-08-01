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Εντυπωσιακή προσομοίωση: Ο καπνός από τις φωτιές ταξιδεύει εκατοντάδες χιλιόμετρα

Προσομοίωση της διασποράς του καπνού από την πιλοτική υπηρεσία του κόμβου πληροφόρηση για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ / 2Η ΗΜΕΡΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ EUROKINSSI)
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ / 2Η ΗΜΕΡΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ EUROKINSSI)
Χρήστος Τέλιος avatar
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Συγκλονίζει η εικόνα που δείχνει την πορεία του καπνού από τις πυρκαγιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αχαΐα, σύμφωνα με την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από την πιλοτική υπηρεσία του κόμβου πληροφόρηση για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Οι πυρκαγιές, όπως καταγράφηκαν την 1η Αυγούστου 2026, παράγουν σημαντικές ποσότητες καπνού, οι οποίες παρακολουθούνται συνεχώς μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και προσομοιώσεων διασποράς.

Το βίντεο παρουσιάζει την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές της 1ης Αυγούστου 2026, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό προς τα νοτιοδυτικά, με το νέφος να εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και να έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της ανατολικής Πελοποννήσου. Παράλληλα, οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλεια και Φωκίδα μεταφέρονται κυρίως προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη γενική ροή των ανέμων.

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Ελλάδα Φωτιά νέφος Πυροσβεστική φυσικές καταστροφές

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