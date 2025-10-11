Εντυπωσιακό άλμα από τα 230 μέτρα – Ο αλεξιπτωτιστής που «πέταξε» πάνω από τη Βαρσοβία

Ένας ατρόμητος αλεξιπτωτιστής πραγματοποίησε ένα άλμα που κόβει την ανάσα από ύψος 230 μέτρων, πηδώντας από τον ουρανοξύστη Varso Tower στη Βαρσοβία, το ψηλότερο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εντυπωσιακό βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Ο Πολωνός BASE jumper με το ψευδώνυμο @e.xtremalny εκτέλεσε το άλμα λίγο μετά το επίσημο άνοιγμα του παρατηρητηρίου του πύργου, πραγματοποιώντας έτσι το πρώτο καταγεγραμμένο άλμα από την κορυφή του. Στο βίντεο που δημοσίευσε, αποτυπώνεται η πανοραμική θέα ολόκληρης της Βαρσοβίας, καθώς ο αλεξιπτωτιστής πέφτει με εντυπωσιακή ταχύτητα πριν ανοίξει το αλεξίπτωτό του και προσγειωθεί με ασφάλεια.

«Το πρώτο άλμα μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου – και είναι μόνο η αρχή!», έγραψε ο τολμηρός αθλητής στη λεζάντα του βίντεο, που μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια ενθουσιασμένων χρηστών.

Το ψηλότερο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Varso Tower, ύψους 310 μέτρων, εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Βαρσοβία και κατέχει πλέον τον τίτλο του ψηλότερου κτιρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας το διάσημο The Shard του Λονδίνου.

Στην κορυφή του διαθέτει παρατηρητήριο ανοικτό στο κοινό, προσφέροντας μοναδική θέα στην πολωνική πρωτεύουσα και αποτελώντας νέο τουριστικό πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες.

Αντιδράσεις στα social media

Το βίντεο του άλματος προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τον αθλητή «τολμηρό» και «αξιοθαύμαστο», ενώ δεν έλειψαν και όσοι εξέφρασαν φόβο ή ανησυχία για τους κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο άλμα από τόσο μεγάλο ύψος.

Παρά τον κίνδυνο, το άλμα του @e.xtremalny θεωρείται ορόσημο για τους λάτρεις των extreme sports και αναδεικνύει τη Βαρσοβία ως ένα από τα νέα επίκεντρα εντυπωσιακών αστικών επιδείξεων.