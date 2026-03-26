Εντυπωσιακό πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 898 εκατ. ευρώ, αντί για το αναμενόμενο έλλειμμα των 97 εκατ. ευρώ, όπως προέβλεπε η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Συγκριτικά με το πλεόνασμα των 709 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2025, η τρέχουσα επίδοση είναι εντυπωσιακή.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 2.990 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο των 1.957 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα των 2.802 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ετεροχρονισμένες πληρωμές και υπέρβαση στόχων

Εξαιρώντας τις ετεροχρονισμένες πληρωμές ύψους 126 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα, 591 εκατ. ευρώ για το ΠΔΕ και 200 εκατ. ευρώ για λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα ανέρχεται σε 117 εκατ. ευρώ.