Εντυπωσιακό show με drones στη Σχολή Ικάρων: Βίντεο με «αναμέτρηση» ελληνικού μαχητικού με τουρκικό

Ένα φαντασμαγορικό show με drones φώτισε τον ουρανό πάνω από τη Σχολή Ικάρων το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (8 Νοεμβρίου), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί.



Δεκάδες drones σχημάτισαν εντυπωσιακές εικόνες αφιερωμένες στην Πολεμική Αεροπορία: μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, τα χαρακτηριστικά κράνη των αεροπόρων, αλλά και το ιστορικό σύνθημα «Αιέν Υψικρατείν», που σημαίνει «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη».

Φωτο: ΓΕΑ

Αναμφισβήτητα, μία από τις κορυφαίες στιγμές του θεάματος ήρθε όταν ένα μπλε «μαχητικό» από drones, στα χρώματα της Ελλάδας, «αναμετρήθηκε» και τελικά «κατέρριψε» ένα κόκκινο drone, σε μια σκηνή που θύμιζε αερομαχία ελληνικού (F-16, όπως έμοιαζε το σχήμα του) με (ανάλογου τύπου) τουρκικό μαχητικό. Η εντυπωσιακή αυτή στιγμή, που παρέπεμπε συμβολικά στην υπεροχή της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθήλωσε τους θεατές και απέσπασε θερμό χειροκρότημα.



Το drone show στη Σχολή Ικάρων αποτέλεσε όχι μόνο έναν οπτικό ύμνο στην τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά και έναν συγκινητικό φόρο τιμής στους ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά στους αιθέρες της πατρίδας.

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία! Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πάντα να μας προστατεύει!

Συγχαρητήρια και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης στην Σχολή Ικάρων, οι οποίοι μας χάρισαν μία αξέχαστη εμπειρία! pic.twitter.com/jbflnqn5D0 — Konstantinos Zikidis (@KZikidis) November 9, 2025

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, Open Day στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πλήθος επισκεπτών - μεταξύ των οποίων οικογένειες, μαθητές και φίλοι της ΠΑ - είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητές της, μέσα από μια σειρά δράσεων και διαδραστικών εμπειριών, όπως ήταν η ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσης αεροσκαφών F-16 και F-35, καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR), επίδειξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drone Show), κ.ά.

Φωτο: ΓΕΑ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παραβρέθηκε σε όλες τις δραστηριότητες της Open Day, όπου υποδέχθηκε και ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το κοινό που επισκέφθηκε τη ΣΙ, εκφράζοντας τη χαρά και την εκτίμησή του για τη θερμή ανταπόκριση όλων.



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους μαθητές σχολείων από το Διδυμότειχο και τα Ανώγεια, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από την ΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του εορτασμού, να προσφέρουν με ιδιαίτερη χαρά συμβολικά αναμνηστικά δώρα στον αρχηγό ΓΕΑ, ενώ το κοινό εξέφρασε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για το έργο και την προσφορά της ΠΑ.