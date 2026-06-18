Εντυπωσιακό: Το εμβόλιο HPV μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Oι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί στις νεαρές γυναίκες που εμβολιάστηκαν κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Αυτό δείχνει έρευνα του πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet.



Η έρευνα, η πρώτη του είδους της που εξετάζει άμεσα τη θνησιμότητα από τη νόσο μετά την εισαγωγή του εμβολιασμού, δείχνει ότι από το 2020 έως το 2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών στην Αγγλία.



Οι ερευνητές εκτιμούν ότι χωρίς το πρόγραμμα εμβολιασμού θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι στην ίδια ηλικιακή ομάδα κατά την περίοδο αυτή.



Το εμβόλιο κατά του HPV προσφέρεται σε μαθήτριες σχολικής ηλικίας στην Αγγλία από το 2008. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα κορίτσια που εμβολιάστηκαν σε ηλικία 12 ή 13 ετών έχουν πλέον σχεδόν μηδενικό κίνδυνο να πεθάνουν από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου πριν από την ηλικία των 30 ετών.

Σύμφωνα με το BBC, ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Πίτερ Σασιένι χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «εντυπωσιακά», υπογραμμίζοντας ότι «είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι ένα και μόνο εμβόλιο μπορεί σχεδόν να εξαλείψει μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου».



Συνολικά, οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι περίπου 200 ζωές έχουν ήδη σωθεί στην Αγγλία χάρη στον εμβολιασμό, ενώ εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται καθώς οι εμβολιασμένες γενιές μεγαλώνουν.



Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας παραμένει η 14η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 3.300 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο. Το 99% των περιστατικών συνδέεται με τον HPV, έναν εξαιρετικά συχνό ιό που μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής δερματικής επαφής.



Η οργάνωση Cancer Research UK, η οποία χρηματοδότησε τη μελέτη, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ιστορικό ορόσημο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στην Αγγλία παραμένουν χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα.

