Εντυπωσιακό βίντεο από την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιόν στις Φιλιππίνες - Συναγερμός στην περιοχή

Συνεχίζεται η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στο ηφαίστειο Μαγιόν, στις Φιλιππίνες, με νέο πυροκλαστικό ρεύμα να καταγράφεται το πρωί της Δευτέρας, ενώ βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης και την κάθοδο του πυκνού νέφους από τις πλαγιές του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (Phivolcs), το φαινόμενο διήρκεσε από τις 06:31 έως τις 06:46 τοπική ώρα και αποτελεί το 189ο συνεχόμενο επεισόδιο πυροκλαστικής ροής που καταγράφεται στο ηφαίστειο.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η συνεχιζόμενη εκχυτική έκρηξη προκάλεσε επίσης ροές πυρακτωμένης λάβας και κατολισθήσεις βράχων στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Τα πυροκλαστικά ρεύματα αποτελούνται από εξαιρετικά θερμά αέρια, ηφαιστειακή τέφρα και θραύσματα πετρωμάτων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Παράλληλα, το Phivolcs προειδοποίησε ότι η αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του θείου ενισχύει το ενδεχόμενο μιας ακόμη ισχυρότερης έκρηξης, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι Αρχές διατηρούν το Επίπεδο Συναγερμού 3, καλώντας τους πολίτες να μην εισέρχονται στη μόνιμη ζώνη κινδύνου σε ακτίνα έξι χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο.