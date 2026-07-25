Εντυπωσιακό βίντεο από τον Όλυμπο όπου χιόνισε μέσα στο κατακαλόκαιρο

Εικόνες που έδωσε τη δημοσιότητα το Καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος» δείχνουν το τοπίο του Ολύμπου να έχει καλυφθεί από ένα λεπτό στρώμα χιονιού, δημιουργώντας ένα τοπίο που παραπέμπει περισσότερο σε χειμώνα παρά σε καλοκαίρι.



Η χιονόπτωση σημειώθηκε στα υψηλότερα σημεία του βουνού, στην περιοχή του Οροπεδίου των Μουσών, όπου βρίσκεται το Καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος».



Η απότομη μεταβολή του καιρού και η πτώση της θερμοκρασίας είχαν ως αποτέλεσμα οι κορυφές και το έδαφος γύρω από το καταφύγιο να ασπρίσουν προσωρινά.



Οι εικόνες από το σημείο είναι εντυπωσιακές, καθώς το χιόνι εμφανίστηκε στα τέλη Ιουλίου, την ώρα που στις περισσότερες περιοχές της χώρας επικρατούν καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες.

Ιδιαίτερες οι καιρικές συνθήκες στον Όλυμπο

Στα μεγάλα υψόμετρα του Ολύμπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τους θερινούς μήνες.



Η θερμοκρασία στις κορυφές είναι αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με τις πεδινές περιοχές, ενώ δεν είναι σπάνια η εμφάνιση έντονων φαινομένων, όπως καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι.

Το καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος»

Το καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος» βρίσκεται στο Οροπέδιο των Μουσών, σε υψόμετρο περίπου 2.650 μέτρων, και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ορειβατικά καταφύγια του Ολύμπου.



Αποτελεί σημείο αναφοράς για πεζοπόρους και ορειβάτες που κατευθύνονται προς τις υψηλότερες κορυφές του βουνού, ενώ πήρε το όνομά του από τον Χρήστο Κάκαλο, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη καταγεγραμμένη ανάβαση στον Μύτικα το 1913.