Εντυπωσιακό βίντεο Δένδια με τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Ανάρτηση στο TikTok έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας σε ένα εντυπωσιακό βίντεο τα νέα οπλικά συστήματα, που είδαμε στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε σχετικά ότι «η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών. Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος».