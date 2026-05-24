Εντυπωσίασαν τα «Κόκκινα Βέλη» της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στα Χανιά

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαΐου, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, η αεροπορική επίδειξη των Red Arrows, του Ακροβατικού Αεροπορικού Σμήνους της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Τα «Κόκκινα Βέλη» παρουσίασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα αεροπορικών επιδείξεων, με χαμηλές πτήσεις πάνω από το Ενετικό Λιμάνι, εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους, που έσπευσαν να απολαύσουν το θέαμα.

Προηγήθηκε παρέλαση σημαιοφόρων από παραδοσιακούς συλλόγους των Χανίων, που ξεκίνησαν από την Πλατεία Τάλω και κατέληξαν στο Νεώριο Μόρο.



Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η 115 Π.Μ., Ν.Κ, Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων.

